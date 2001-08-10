Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полевые штамповые испытания дают первичные данные в виде графика зависимости осадки штампа от давления S = f(p). Однако сам по себе этот график не является готовым проектным параметром. Между полевой кривой и значением модуля деформации E, которое войдёт в расчёт основания, лежит этап камеральной обработки, где ошибки встречаются не реже, чем при полевых работах. Разберём ключевые шаги этой обработки и типичные развилки, от которых зависит итоговый результат.

Построение графика и выделение линейного участка

Согласно п. 5.5.1 ГОСТ 20276.1-2020, по данным испытаний строят график S = f(p). Модуль деформации вычисляют не по всей кривой, а в определённом диапазоне давлений: от начального значения p₀ до конечного pₙ. За начальное значение p₀ принимают давление, равное вертикальному эффективному напряжению от собственного веса грунта на отметке испытания, и соответствующую ему осадку S₀. Это принципиальный момент: обработка «от нуля» приводит к завышению модуля, поскольку в начале нагружения грунт работает в ином напряжённом режиме, чем в массиве.

За конечные значения pₙ и Sₙ принимают четвёртую точку на прямолинейном участке графика. Если при очередной ступени приращение осадки вдвое превышает приращение на предыдущей ступени, а на следующей ступени оно равно или больше, за конечные значения принимают предыдущую точку. При этом число точек в осредняемом диапазоне должно быть не менее трёх. Нарушение этого условия — сигнал о том, что ступени давления были выбраны слишком крупными, и испытание в этой части следует пересмотреть.

Расчётная формула и коэффициенты, которые нельзя «подгонять»

Для штампов типов I, II, III и IIIa модуль деформации вычисляют по формуле, где ключевыми параметрами являются коэффициент Пуассона ν, коэффициент K (для жёсткого круглого штампа — 0,79), диаметр штампа D, а также приращения давления Δp и осадки ΔS на линейном участке. Значение ν принимается дифференцированно: 0,27 для крупнообломочных грунтов, 0,30 для песков и супесей, 0,35 для суглинков, 0,42 для глин. Использование «универсального» коэффициента Пуассона или значения, взятого из справочника без привязки к конкретному ИГЭ, — распространённая ошибка, которая искажает результат на 10–20% и более.

Для винтового штампа (тип IV) применяется отдельная формула с коэффициентом, зависящим от отношения глубины испытания к диаметру штампа h/D. Смешивать методики расчёта для разных типов штампов недопустимо: это приводит к несопоставимым результатам даже в пределах одной площадки.

Сколько испытаний нужно и почему штамп остаётся эталоном

Количество штамповых испытаний для каждого характерного инженерно-геологического элемента (ИГЭ) должно составлять не менее трёх, а если показатели отклоняются от среднего не более чем на 25% — допускается два испытания. Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундаменты более 0,25 МПа модули деформации, полученные косвенными методами (прессиометрией, зондированием, дилатометром), подлежат корректировке по результатам параллельно проводимых штамповых испытаний. Иными словами, штамповые испытания выполняют роль эталона, относительно которого «настраиваются» все остальные методы.

Именно поэтому полевые штамповые испытания целесообразно планировать не как формальную процедуру, а как основу для калибровки всей программы изысканий. Когда результаты зондирования или прессиометрии «привязываются» к достоверным штамповым данным, проектировщик получает не разрозненные цифры, а согласованную картину деформационных свойств массива.

Таким образом, ценность штамповых испытаний раскрывается в полной мере только при корректной обработке: обоснованном выборе линейного участка, дифференцированных коэффициентах и достаточном количестве определений для каждого ИГЭ. Экономия на этих этапах обесценивает даже безупречно выполненную полевую часть.