Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пихтовое эфирное масло — смесь летучих душистых веществ, выделенных из растения. Экстракт — результат извлечения веществ из сырья, причём способ получения и конечная форма могут быть другими. Поэтому флакон с хвойным ароматом, жидкий концентрат и сухой порошок нельзя считать одним продуктом в разной упаковке. Разница начинается на производстве, а для покупателя проявляется в составе и назначении.

Как получают эфирное масло

Один из способов выделения эфирного масла — паровая дистилляция. Сырьё обрабатывают водяным паром, затем пары воды и масла охлаждают. Они конденсируются, после чего масляную и водную части разделяют. В результате получают отдельную ароматическую смесь, а не измельчённую хвою и не её водный настой.

Конкретный пример — эфирное масло пихтовой хвои, для которого указаны ветки и хвоя сибирской пихты Abies sibirica и паровая дистилляция. В числе способов использования названы ароматизация помещения и парфюмерное применение. Это объясняет, почему такой продукт выбирают прежде всего как ароматическое сырьё.

Слово «масло» здесь легко вводит в заблуждение. Эфирные масла химически отличаются от жирных растительных масел, например пищевых. Если эфирный компонент добавили в базовое масло или крем, получилась уже смесь с собственной рецептурой. Чистый ингредиент и готовое косметическое средство с ним — разные товары, даже когда на обеих упаковках крупно написано «пихта».

Водный экстракт: почему он может быть порошком

Для извлечения веществ из растения используют не только перегонку. Показателен сухой экстракт хвои: в его характеристиках вода названа экстрагентом — веществом, которым извлекают компоненты из сырья. При этом готовый продукт представляет собой мелкодисперсный порошок.

Противоречия нет: «водный» описывает способ извлечения, а «сухой» — конечную форму. Изготовитель также сообщает о предварительном отгоне эфирного масла, многостадийной экстракции и вакуумном концентрировании. Значит, в этом примере эфирное масло сначала выделяют отдельно, а дальнейшая переработка приводит к другому продукту.

Отсюда важный ответ на частый вопрос: экстракт не обязательно является разбавленным эфирным маслом. Здесь технология прямо предусматривает его предварительное отделение. Однако переносить такую последовательность на все товары с надписью «экстракт пихты» тоже неверно: это описание определённого производства, а не обязательное правило для всей категории.

Что означает CO₂-экстракция

Ещё один вариант — извлечение с помощью углекислого газа. В этой технологии CO₂ служит экстрагентом; для процесса используют его свойства в определённых условиях температуры и давления. Это другой способ работы с сырьём, который не следует путать с паровой перегонкой.

Например, Lumisate выпускает концентрат Classic, для которого заявлена экстракция сжиженным углекислым газом при низких температурах. Здесь название технологии помогает понять происхождение продукта. Но оно само по себе не раскрывает полный количественный состав и не доказывает превосходство над водной вытяжкой или эфирным маслом.

Надпись CO₂ также не означает, что все полученные таким способом продукты одинаковы. Из одного упоминания экстрагента нельзя вывести концентрацию каждого вещества, допустимый способ использования или ожидаемый эффект. Для сравнения конкретных составов нужны характеристики готовых продуктов.

Почему добавление воды не делает формы взаимозаменяемыми

Бытовая логика «это концентрат, значит, достаточно сильнее разбавить» работает не всегда. Эфирные масла не растворяются в воде без специальных средств для распределения. Поэтому несколько капель в стакане нельзя автоматически считать однородным водным раствором. Добавление воды не превращает эфирное масло в водную вытяжку и не воспроизводит заводскую экстракцию.

Различие важно и для наружного использования. У готового крема, смеси с базовым маслом и чистого эфирного компонента разная рецептура. Рекомендацию для одного нельзя переносить на другой по одинаковому хвойному запаху. Для эфирных масел особенно существенны ограничения: не следует принимать их внутрь или наносить неразбавленными на кожу. Возможны раздражение и аллергические реакции; природное происхождение от них не защищает.

Как выбрать продукт для своей задачи

Если нужен хвойный аромат в помещении, сравнивать имеет смысл средства, предназначенные именно для ароматизации. Сухой экстракт, полученный с использованием воды, нельзя считать равноценной заменой только потому, что он тоже сделан из пихты. Если требуется готовая косметика, важен весь состав крема или смеси, а не одно растительное название.

Изучая применение экстракта пихты, полезно разделять два вопроса: что извлечено из растения и для чего выпущен конкретный продукт. Первый связан с производством, второй — с рецептурой, концентрацией и способом использования. Ответ на один вопрос ещё не даёт ответа на другой.

Практическое сравнение начинается с трёх вещей: точной формы, полного состава и назначения. После этого можно сопоставлять объём и цену. Два одинаковых флакона по 10 мл ещё не дают основания считать содержимое одинаковым по концентрации или расходу.

Выбирать «самую сильную пихту» без определённой задачи бессмысленно: одна форма не становится лучше остальных только благодаря способу переработки растения.