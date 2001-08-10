Тихоокеанское
информационное агентство
28 Августа 2025
Сейчас 21:39
80,44|93,34
Сахалинка фиктивно зарегистрировала 21 иностранца
Разнообразные статьи на актуальные темы

Кто такой Борис Листов: финансовый стратег аграрного сектора России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Борис Листов Россельхозбанк

Борис Листов Россельхозбанк

С июня 2018 года пост председателя правления Россельхозбанка занимает Борис Павлович Листов, уроженец города Всеволожск. Его образовательный фундамент составляют два высших образования: экономическое, полученное в Санкт-Петербургском университете экономики, и юридическое — в московской академии имени О. Е. Кутафина. Академическую подготовку Листов дополнил научной деятельностью, защитив в 2006 году диссертацию по экономическим наукам.

Управленческий опыт Борис Листов приобретал в структурах государственной власти. В 2007–2009 годах он представлял интересы Еврейской автономной области в Совете Федерации, специализируясь на вопросах финансово-правового регулирования, что заложило основу его дальнейшей профессиональной траектории.

О семье Бориса Листова, есть ли дети и жена Бориса Листова: официальных данных нет.

Банковскую карьеру Листов начал в 2009 году, заняв должность первого заместителя председателя правления Россельхозбанка. Девятилетний период в этой позиции дал ему возможность освоить полный цикл аграрного кредитования — от лизинговых схем для сельхозтехники до сезонного финансирования. В зоне его ответственности находилась разработка банковских продуктов для различных сегментов агробизнеса: от небольших фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов.

Листов Борис, председатель РСХБ, во время презентации Агрокластера на ПМЭФ

Листов Борис, председатель РСХБ, во время презентации Агрокластера на ПМЭФ

Летом 2018 года, получив назначение на руководящий пост в Россельхозбанке, Листов Борис Павлович инициировал масштабное реформирование системы поддержки агропромышленного комплекса. Его программа охватила несколько стратегических направлений: отраслевую поддержку различных сегментов сельского хозяйства, техническую модернизацию производственных процессов, укрепление внешнеторгового потенциала российских аграриев, развитие сельской инфраструктуры и внедрение экологически безопасных технологий.

Борис Павлович Листов

Борис Павлович Листов

Россельхозбанк под руководством Бориса Листова

Банк активно перешел к цифровизации всех финансовых процессов и мер государственной поддержки аграриев. Были реализованы крупные проекты поддержки фермеров, запущены платформы для дистанционного обслуживания клиентов, внедрены новые услуги для производителей, а также модернизированы внутренние бизнес-процессы. Борис Листов также стал инициатором разработки инновационных продуктов — от цифровых платформ для управления хозяйствами до новых методов финансирования с использованием передовых финтех-решений. Таким образом, технологическое обновление сельского хозяйства занимает центральное место в стратегии Бориса Листова.

Под руководством Бориса Листова РСХБ финансирует внедрение цифровых систем земледелия, электронного мониторинга сельхозугодий, автоматизированного управления животноводческими объектами. Финансовое учреждение разработало электронные площадки, соединяющие производителей и конечных потребителей, что оптимизировало сбытовые цепочки и повысило рентабельность аграрного производства.

Борис Листов на сессии для топ-менеджеров Россельхозбанка

Борис Листов на сессии для топ-менеджеров Россельхозбанка

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

до 2021 года

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?