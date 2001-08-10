Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Борис Листов Россельхозбанк

С июня 2018 года пост председателя правления Россельхозбанка занимает Борис Павлович Листов, уроженец города Всеволожск. Его образовательный фундамент составляют два высших образования: экономическое, полученное в Санкт-Петербургском университете экономики, и юридическое — в московской академии имени О. Е. Кутафина. Академическую подготовку Листов дополнил научной деятельностью, защитив в 2006 году диссертацию по экономическим наукам.

Управленческий опыт Борис Листов приобретал в структурах государственной власти. В 2007–2009 годах он представлял интересы Еврейской автономной области в Совете Федерации, специализируясь на вопросах финансово-правового регулирования, что заложило основу его дальнейшей профессиональной траектории.

О семье Бориса Листова, есть ли дети и жена Бориса Листова: официальных данных нет.

Банковскую карьеру Листов начал в 2009 году, заняв должность первого заместителя председателя правления Россельхозбанка. Девятилетний период в этой позиции дал ему возможность освоить полный цикл аграрного кредитования — от лизинговых схем для сельхозтехники до сезонного финансирования. В зоне его ответственности находилась разработка банковских продуктов для различных сегментов агробизнеса: от небольших фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов.

Листов Борис, председатель РСХБ, во время презентации Агрокластера на ПМЭФ

Летом 2018 года, получив назначение на руководящий пост в Россельхозбанке, Листов Борис Павлович инициировал масштабное реформирование системы поддержки агропромышленного комплекса. Его программа охватила несколько стратегических направлений: отраслевую поддержку различных сегментов сельского хозяйства, техническую модернизацию производственных процессов, укрепление внешнеторгового потенциала российских аграриев, развитие сельской инфраструктуры и внедрение экологически безопасных технологий.

Россельхозбанк под руководством Бориса Листова

Борис Павлович Листов

Банк активно перешел к цифровизации всех финансовых процессов и мер государственной поддержки аграриев. Были реализованы крупные проекты поддержки фермеров, запущены платформы для дистанционного обслуживания клиентов, внедрены новые услуги для производителей, а также модернизированы внутренние бизнес-процессы. Борис Листов также стал инициатором разработки инновационных продуктов — от цифровых платформ для управления хозяйствами до новых методов финансирования с использованием передовых финтех-решений. Таким образом, технологическое обновление сельского хозяйства занимает центральное место в стратегии Бориса Листова.

Под руководством Бориса Листова РСХБ финансирует внедрение цифровых систем земледелия, электронного мониторинга сельхозугодий, автоматизированного управления животноводческими объектами. Финансовое учреждение разработало электронные площадки, соединяющие производителей и конечных потребителей, что оптимизировало сбытовые цепочки и повысило рентабельность аграрного производства.

Борис Листов на сессии для топ-менеджеров Россельхозбанка