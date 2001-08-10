Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коучинг в России стремительно набирает популярность. Все больше людей обращаются к профессиональным наставникам, чтобы выйти на новый уровень — в карьере, мышлении, отношениях и личностном развитии. Но среди множества предложений важно найти действительно опытного и результативного специалиста. Представляем ТОП-5 коучей России, которые заслужили доверие тысяч клиентов. Эти эксперты помогают людям менять мышление, преодолевать внутренние ограничения и достигать целей.

1. Мурадян Юрий

Юрий — признанный эксперт в области мышления и глубинных трансформаций. Он основатель Академии 5 Призм и автор собственной методологии, основанной на интеграции нейронауки, психологии и духовных практик. Его подход помогает людям освобождаться от ментальных шаблонов, запускать изменения в мышлении и находить внутреннюю опору.

К Мурадян Юрию приходят те, кто устал от поверхностных решений и хочет по-настоящему понять, как работает их сознание. Его программы проходят сотни участников, отмечая глубокие инсайты и реальные изменения в жизни.

2. Ирина Хакамада

Хотя Ирина более известна как политик и общественный деятель, она также является одним из самых известных менторов в России. Ее коучинговые программы ориентированы на развитие лидерства, харизмы и бизнес-мышления. Хакамада работает с предпринимателями, руководителями и теми, кто хочет жить осознанно и уверенно.

Ее стиль — прямолинейный, с юмором и глубиной. Она не боится говорить о сложных вещах и учит брать ответственность за свою жизнь.

3. Николай Латанский

Один из пионеров коучинга в русскоязычном пространстве. Николай специализируется на раскрытии личного потенциала и работе с убеждениями. Он автор курсов по достижению целей, внутренней свободе и личной эффективности. Его слушают и новички, и опытные предприниматели.

Латанский — один из немногих русскоязычных коучей, сертифицированных на международном уровне. Его вебинары и обучающие программы прошли десятки тысяч человек.

4. Радислав Гандапас

Один из самых популярных бизнес-спикеров и коучей в России. Его специализация — развитие лидерских качеств, публичные выступления и управление командой. Радислав умеет вдохновлять, структурировать знания и давать практические инструменты, которые можно применять сразу.

Он проводит тренинги как для начинающих, так и для крупных компаний. Его книги и выступления стали классикой в сфере саморазвития и управления.

5. Марина Селицки

Марина работает на стыке коучинга и психотерапии. Её подход особенно эффективен для тех, кто хочет выйти из кризисных состояний, преодолеть внутренние конфликты и вернуть себе опору. Она сочетает мягкость и глубину, помогает выстраивать экологичные отношения с собой и окружающими.

К Марине приходят, когда стандартные решения не работают. Ее индивидуальные сессии и программы сопровождаются бережной поддержкой и результатом.

Выбор коуча — это шаг к новым результатам, но важно найти «своего» специалиста. Кто-то вдохновляет харизмой, кто-то — глубиной, кто-то — четкой структурой. В этом ТОП-5 коучей России — разные подходы, но один результат: они действительно помогают людям меняться и находить путь к себе.