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Обзор линейки шин Kumho Ecsta Sport
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вы водите не просто автомобиль, а машину, которую хочется чувствовать на трассе, вы точно знаете, что шины решают многое. Даже не «многое», а почти всё, что касается управления, сцепления, и того самого ощущения «контроля», за которое мы любим вождение.
Потому специалисты Autoshini.Ru в Ульяновске, детальнее https://autoshini.ru/ulyanovsk, с особым интересом присмотрелись к свежей линейке Kumho Ecsta Sport — летним и всесезонным шинам, которые производитель разрабатывал целых пять лет, чтобы дать водителям производительность уровня премиум, но по цене в среднем на 35% ниже.
Что это за шины и для кого они?
Марка Kumho — южнокорейская компания, известная доступной, но технологичной продукцией. Широко используется в Европе, Азии и США, и вот она выходит на новый уровень. Линейка Ecsta Sport — это три типа шин:
- Ecsta Sport A/S — всесезонные
- Ecsta Sport PS72 — летние
- Ecsta Sport S — спортивная версия для трека
Сразу уточним: Kumho здесь нацелилась на тех, кто хочет от машины настоящей обратной связи, удовольствия от поворотов, предсказуемого поведения на мокрой и сухой дороге, но не хочет тратить ползарплаты на один комплект колес.
Ознакомиться с отзывами на торговую марку, можно на странице https://autoshini.ru/shop/shiny-kumho.
Впечатления с трассы: мокро, сухо, трек — всё по-честному
Мокрая трасса: стабильно и с запасом
Автошины не так давно тестировали на трассе, что бросилось в глаза, так это уверенность на мокром покрытии. Даже при отключённой стабилизации, на Ford Mustang, и Porsche Cayman GTS, водители отмечали предсказуемость поведения.
Чтобы спровоцировать занос, приходилось хорошо постараться. При этом, если уже произошел занос, всё восстанавливается плавно, без паники.
Сухой асфальт: достойный уровень для обычного и активного вождения
На сухом автокроссе Ecsta A/S не «сыпались» в поворотах, вели себя собранно. Не идеал, конечно, для гонок, но для обычной или даже быстрой езды — более чем. Если же поставить Ecsta Sport, разница чувствуется сразу: руль острее, тормоза понятнее, сцепление выше.
Хотите дрифта, Kumho справится
Для тех, кто любит поиграть в лёгкий дрифт или показать эффектный поворот с заносом — приятный бонус. На заднем приводе можно уверенно скользить, автошины дают достаточно сцепления, но и не мешают контролируемому дрифту. Всё читаемо, без резких срывов.
Нюансы на треке
Конечно, когда дело доходит до полноценных гонок, Kumho немного уступает топовым брендам. Резина показала достойную работу, но:
- Сцепление чуть ниже, чем у премиумов типа Michelin PS4S
- Баланс перед/зад не всегда предсказуем
- На пределе возможны моменты, когда не совсем ясно, какая ось «поплывёт» первой
Это важно только тем, кто ездит на 100% от возможностей машины, то есть участвует в спортивных соревнованиях. Для повседневной и даже активной езды в Ульяновске, отличная стабильность.
Шум, комфорт и долговечность
Инженеры Kumho позаботились не только о характеристиках на скорости, проработав также:
- Шумность на уровне лучших шин, мягкий, нераздражающий звук
- Износостойкость, данные тестов показывают хороший ресурс даже при активной езде
- Комфорт, резина не дубовая, неровности отрабатывают адекватно
Наш вывод: достойный выбор для умного водителя
Новая серия Kumho Ecsta Sport — это действительно интересный вариант для водителей спортивных автомобилей, которые ограничены в средствах и просто не ставят во главу угла абсолютное сцепление и максимально возможную способность прохождения поворотов.
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