Обзор линейки шин Kumho Ecsta Sport

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы водите не просто автомобиль, а машину, которую хочется чувствовать на трассе, вы точно знаете, что шины решают многое. Даже не «многое», а почти всё, что касается управления, сцепления, и того самого ощущения «контроля», за которое мы любим вождение.

Потому специалисты Autoshini.Ru в Ульяновске, детальнее https://autoshini.ru/ulyanovsk, с особым интересом присмотрелись к свежей линейке Kumho Ecsta Sport — летним и всесезонным шинам, которые производитель разрабатывал целых пять лет, чтобы дать водителям производительность уровня премиум, но по цене в среднем на 35% ниже.

Что это за шины и для кого они?

Марка Kumho — южнокорейская компания, известная доступной, но технологичной продукцией. Широко используется в Европе, Азии и США, и вот она выходит на новый уровень. Линейка Ecsta Sport — это три типа шин:

Ecsta Sport A/S — всесезонные

Ecsta Sport PS72 — летние

Ecsta Sport S — спортивная версия для трека

Сразу уточним: Kumho здесь нацелилась на тех, кто хочет от машины настоящей обратной связи, удовольствия от поворотов, предсказуемого поведения на мокрой и сухой дороге, но не хочет тратить ползарплаты на один комплект колес.

Ознакомиться с отзывами на торговую марку, можно на странице https://autoshini.ru/shop/shiny-kumho.

Впечатления с трассы: мокро, сухо, трек — всё по-честному

Мокрая трасса: стабильно и с запасом

Автошины не так давно тестировали на трассе, что бросилось в глаза, так это уверенность на мокром покрытии. Даже при отключённой стабилизации, на Ford Mustang, и Porsche Cayman GTS, водители отмечали предсказуемость поведения.

Чтобы спровоцировать занос, приходилось хорошо постараться. При этом, если уже произошел занос, всё восстанавливается плавно, без паники.

Сухой асфальт: достойный уровень для обычного и активного вождения

На сухом автокроссе Ecsta A/S не «сыпались» в поворотах, вели себя собранно. Не идеал, конечно, для гонок, но для обычной или даже быстрой езды — более чем. Если же поставить Ecsta Sport, разница чувствуется сразу: руль острее, тормоза понятнее, сцепление выше.

Хотите дрифта, Kumho справится

Для тех, кто любит поиграть в лёгкий дрифт или показать эффектный поворот с заносом — приятный бонус. На заднем приводе можно уверенно скользить, автошины дают достаточно сцепления, но и не мешают контролируемому дрифту. Всё читаемо, без резких срывов.

Нюансы на треке

Конечно, когда дело доходит до полноценных гонок, Kumho немного уступает топовым брендам. Резина показала достойную работу, но:

Сцепление чуть ниже, чем у премиумов типа Michelin PS4S

Баланс перед/зад не всегда предсказуем

На пределе возможны моменты, когда не совсем ясно, какая ось «поплывёт» первой

Это важно только тем, кто ездит на 100% от возможностей машины, то есть участвует в спортивных соревнованиях. Для повседневной и даже активной езды в Ульяновске, отличная стабильность.

Шум, комфорт и долговечность

Инженеры Kumho позаботились не только о характеристиках на скорости, проработав также:

Шумность на уровне лучших шин, мягкий, нераздражающий звук

Износостойкость, данные тестов показывают хороший ресурс даже при активной езде

Комфорт, резина не дубовая, неровности отрабатывают адекватно

Наш вывод: достойный выбор для умного водителя

Новая серия Kumho Ecsta Sport — это действительно интересный вариант для водителей спортивных автомобилей, которые ограничены в средствах и просто не ставят во главу угла абсолютное сцепление и максимально возможную способность прохождения поворотов.