Kursfinder опубликовал рейтинг школ: онлайн-образование стремительно меняется — кто теперь на вершине?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мир онлайн-образования не стоит на месте: новые школы стремительно набирают популярность, старые платформы обновляют программы, а студенты становятся все требовательнее к качеству обучения. Что изменилось в этом году? Какие школы смогли удержаться на вершине, а кто неожиданно потерял доверие учеников?

Агрегатор онлайн-курсов Kursfinder проанализировала тысячи отзывов и оценок студентов, чтобы выявить и составить рейтинг онлайн-школ лучших образовательных платформ по направлениям астрологии и эзотерики, контента и онлайн-магистратуры.

Астрология и эзотерика — как меняются тренды в необычных дисциплинах

Центр эзотерических знаний Аквилон — 4.94, 30 комментариев пользователей. Центр предлагает индивидуальные курсы по практической эзотерике, астрологии и фэн-шуй. Джатака — 4.67, 12 комментариев пользователей. Школа специализируется на ведической астрологии, предлагая программы различной продолжительности. TutorPlace — 4.16, 10 комментариев пользователей. Платформа предоставляет онлайн-курсы в области эзотерики и астрологии, которые можно проходить индивидуально. Первый профессиональный институт эстетики — 4.57, 5 комментариев пользователей. Институт предлагает программы по эстетическим практикам, включая эзотерические знания, направленные на гармонизацию внутреннего и внешнего состояния. МУПП — 4.93, 3 комментария пользователей. Предоставляет курсы по астрологии, нумерологии и тарологии. Международная школа профессий — 4.63, 4 комментария пользователей. Школа предлагает курсы по астрологии и прогностике с выдачей сертификата после завершения обучения. FitStars.ru — 4.81, 1 комментарий пользователей. Платформа известна программами по фитнесу и ЗОЖ, предлагает курс по медитации, включающий практики работы с чакрами и йогой. Stepik.org — 4.70, 1 комментарий пользователей. Образовательная платформа, предоставляющая разнообразные онлайн-курсы по эзотерики и смежным направлениям.

Звук, видео, фото — школы, которые готовят профессионалов контент-индустрии

Школа DJ Грува — 4.83, 245 комментариев пользователей. Специализируется на обучении диджеингу и музыкальному продюсированию, предлагая курсы для начинающих и профессионалов. Музыкальная школа "Виртуозы" — 4.73, 171 комментарий пользователей. Предоставляет обучение игре на различных музыкальных инструментах и вокалу, с возможностью записи и обработки звука. PHOTOPLAY — 4.57, 329 комментариев пользователей. Школа фотографии и видеопроизводства, предлагающая курсы по фотосъемке, видеосъемке и постобработке для разных уровней подготовки. Tramplin.PRO — 4.73, 75 комментариев пользователей. Образовательная платформа, предоставляющая курсы по видеомонтажу, операторскому мастерству и созданию видеоконтента. Skillbox.ru — 4.36, 411 комментариев пользователей. Онлайн-университет, предлагающий программы по видеомонтажу, звукорежиссуре и фотографии, с акцентом на практические навыки и трудоустройство. PimaSCHOOL — 4.70, 56 комментариев пользователей. Школа, специализирующаяся на обучении видеомонтажу и созданию видеоконтента, с упором на практические проекты и портфолио. МаркетКлевер — 4.82, 44 комментария пользователей. Предлагает курсы по созданию видеоконтента для маркетинга и продвижения, включая обучение видеосъемке и монтажу. Фоксфорд — 4.37, 41 комментарий пользователей. Онлайн-школа, предоставляющая курсы по различным направлениям, включая основы фотографии и видеопроизводства для школьников. Синхронизация — 4.94, 20 комментариев пользователей. Платформа, предлагающая лекции и мастер-классы по современному искусству, включая фотографию и видеопроизводство. Contented.ru — 4.66, 24 комментария пользователей. Онлайн-школа, обучающая профессиям в сфере цифрового контента, включая видеомонтаж, звукорежиссуру и фотографию.

Онлайн-магистратура — перспективные дистанционные программы высшего образования

Онлайн-магистратура ТГУ и Яндекс Практикум — 4.72, 234 комментария пользователей. Программа «Data-analytics для бизнеса» подготовит специалистов в сфере анализа данных с акцентом на маркетинговую, продуктовую и бизнес-аналитику. Онлайн-магистратура Финансового университета и Яндекс Практикум — 4.73, 169 комментариев пользователей. Программа обучит финансовым технологиям и аналитике, подготовит профессионалов в сфере финтеха и анализа данных. Онлайн магистратура РАНХиГС и Яндекс Практикум — 4.42, 1396 комментариев пользователей. Программа готовит специалистов в сфере управления и государственного администрирования, используя современные цифровые технологии. МИТУ — оценка 4.71, 61 комментарий пользователей. Предлагает программы магистратуры в сфере IT и управления. Онлайн-магистратура МИП и Среды обучения — 4.13, 652 комментария пользователей. Программы готовят специалистов в различных областях, включая психологию, педагогику и менеджмент, с использованием дистанционных технологий обучения. Онлайн-обучение в университете "Синергия" — 4.06, 1178 комментариев пользователей. Университет предлагает широкий спектр онлайн-программ магистратуры, включая направления в бизнесе, экономике и IT. Онлайн-магистратура НИУ ВШЭ и Нетологии — 4.21, 109 комментариев пользователей. Программа «ИИ в маркетинге и управлении продуктом» поможет использовать ИИ и анализ данных в маркетинговых стратегиях и продакт-менеджменте. Онлайн-магистратура ИТМО и Нетологии — 4.12, 106 комментариев пользователей. Программа ориентирована на подготовку веб-разработчиков и других IT-специалистов, сочетая теорию и практику. НОЧУ ВО Московский институт психоанализа — 4.00, 438 комментариев пользователей. Институт предлагает программы магистратуры по психологии и психоанализу. Онлайн-магистратура Финансового университета и Нетологии — 4.12, 102 комментария пользователей. Программа готовит специалистов в сфере финансовых технологий и аналитики, сочетая знания в финансах с современными IT-компетенциями.

Рейтинг онлайн-школ от Kursfinder в минувшем году показал, что качество обучения, практическая направленность программ и удобный формат подачи материала остаются ключевыми критериями успеха. Учебный центр КСЛ, Changellenge Education, Лига бариста России, НАДПО и Kalacheva Art School удержали лидерство, подтвердив высокий уровень преподавания.

Однако некоторые платформы потеряли позиции, несмотря на былую популярность. Среди них Skillbox, университет "Синергия" и несколько других школ, которые столкнулись с критикой за устаревшие курсы, недостаток практики или слабую обратную связь со студентами.