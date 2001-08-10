Холодильники ATLANT: преимущества и особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбирая этот вид бытовой техники, подыскивают устройства, которые отличаются надежной работой, оптимальным набором функциональных возможностей и прогрессивными технологическими решениями. Таким критериям соответствуют белорусские холодильники ATLANT.

Лучше понять их характерные отличия и преимущества позволит рассмотрение конкретной модели холодильника.

Характеристики модели XM-4524-050-ND

Характеризуя прибор, отмечают его современное дизайнерское исполнение и модный цвет, представленный оттенком «мокрый асфальт».

Бренд внедрил актуальные технические новшества, что существенно улучшило конструктивное устройство прибора и повысило комфорт, надежность его эксплуатации.

Особого внимания заслуживают две технологии – Smart Air Flow и Full no Frost. Под первой подразумевают многопоточный режим для циркуляции воздуха по отделениям холодильника.

Вторая же представлена особой системой охлаждения продвинутого уровня. Так, она исключает скопление наледи, инея, запуская принудительную циркуляцию охлажденного воздуха.

В результате хозяева избавлены от необходимости в ручной разморозке техники, экономят расходы на электроэнергию, а также получают возможность продлить свежесть продуктов.

На дверь прибора выведен дисплей жидкокристаллического типа, с помощью которого упрощается настройка нужных опций. Комфорт управления обеспечивают сенсорные кнопки. На дисплей выводятся сведения о режимах функционирования агрегата и прочие важные данные.

Основные опции устройства

Если хозяева бывают в длительных отъездах, то, чтобы в холодильнике не образовался неприятный запах, можно выбрать опцию «Отпуск», которая позволит поддерживать температурный режим на уровне +15 °C.

Чтобы не допустить сбои в работе и преждевременный выход прибора из строя, предусмотрена функция самодиагностики, с помощью которой на экран выводится информативная индикация.

Если возникает необходимость в быстрой заморозке значительных партий продуктов, выбирают опцию быстрого замораживания, которая предполагает временное снижение температуры в морозильном отделении до -24 °C.

Реализована защита детей, подразумевающая блокировку сенсорных кнопок. В результате они не смогут вмешаться в настройки прибора, а соответственно исключен сбой функционирования.

Если же хозяевам понадобится мгновенно охладить напитки, продукты, подойдет функция суперохлаждения. Она устанавливается на 6 часов, временно поддерживая необходимый температурный режим, а потом автоматически отключается.

Также производитель предусмотрел следующие возможности: функцию «Таймер», экономию электроэнергии за счет LED-освещения, прочные полки из ударопрочного стекла, перевешиваемые двери.В ассортименте бренда представлено множество устройств, которые отличаются по габаритам и принципу установки. Например, можно подобрать встраиваемый холодильник, чтобы избежать лишнего визуального шума, гармонизировать дизайн кухонного пространства.