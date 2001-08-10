Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выбирая этот вид бытовой техники, подыскивают устройства, которые отличаются надежной работой, оптимальным набором функциональных возможностей и прогрессивными технологическими решениями. Таким критериям соответствуют белорусские холодильники ATLANT.
Лучше понять их характерные отличия и преимущества позволит рассмотрение конкретной модели холодильника.
Характеристики модели XM-4524-050-ND
Характеризуя прибор, отмечают его современное дизайнерское исполнение и модный цвет, представленный оттенком «мокрый асфальт».
Бренд внедрил актуальные технические новшества, что существенно улучшило конструктивное устройство прибора и повысило комфорт, надежность его эксплуатации.
Особого внимания заслуживают две технологии – Smart Air Flow и Full no Frost. Под первой подразумевают многопоточный режим для циркуляции воздуха по отделениям холодильника.
Вторая же представлена особой системой охлаждения продвинутого уровня. Так, она исключает скопление наледи, инея, запуская принудительную циркуляцию охлажденного воздуха.
В результате хозяева избавлены от необходимости в ручной разморозке техники, экономят расходы на электроэнергию, а также получают возможность продлить свежесть продуктов.
На дверь прибора выведен дисплей жидкокристаллического типа, с помощью которого упрощается настройка нужных опций. Комфорт управления обеспечивают сенсорные кнопки. На дисплей выводятся сведения о режимах функционирования агрегата и прочие важные данные.
Основные опции устройства
- Если хозяева бывают в длительных отъездах, то, чтобы в холодильнике не образовался неприятный запах, можно выбрать опцию «Отпуск», которая позволит поддерживать температурный режим на уровне +15 °C.
- Чтобы не допустить сбои в работе и преждевременный выход прибора из строя, предусмотрена функция самодиагностики, с помощью которой на экран выводится информативная индикация.
- Если возникает необходимость в быстрой заморозке значительных партий продуктов, выбирают опцию быстрого замораживания, которая предполагает временное снижение температуры в морозильном отделении до -24 °C.
- Реализована защита детей, подразумевающая блокировку сенсорных кнопок. В результате они не смогут вмешаться в настройки прибора, а соответственно исключен сбой функционирования.
- Если же хозяевам понадобится мгновенно охладить напитки, продукты, подойдет функция суперохлаждения. Она устанавливается на 6 часов, временно поддерживая необходимый температурный режим, а потом автоматически отключается.
Также производитель предусмотрел следующие возможности: функцию «Таймер», экономию электроэнергии за счет LED-освещения, прочные полки из ударопрочного стекла, перевешиваемые двери.В ассортименте бренда представлено множество устройств, которые отличаются по габаритам и принципу установки. Например, можно подобрать встраиваемый холодильник, чтобы избежать лишнего визуального шума, гармонизировать дизайн кухонного пространства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 05:48 Сегодня Какие опасности могут подстерегать дайвера под водой
- 05:51 Сегодня Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 05:49 Сегодня Правильный выбор печатного издания - залог надежного принта
- 05:50 Сегодня Психотерапевтическое кодирование от алкоголя: суть и преимущества
18:00 28 Ноября Бизнес зарабатывает на депозитах: объем средств на счетах сахалинских предпринимателей в ВТБ удвоился
11:16 28 Ноября На Сахалине сотрудница ломбарда два года обманывала владельца, украв в итоге более пяти миллионов рублей
17:33 29 Ноября Финал Кубка Сахалинской области по фигурному катанию стартовал в Южно-Сахалинске
14:14 29 Ноября В Южно-Сахалинске продолжается набор граждан на военную службу
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 01:40 3 Ноября Плюсы бань из профилированного бруса
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
Выбор редакции
- 17:33 Вчера На Сахалине открылась тематическая выставка
- 11:54 Вчера Сахалин увидел всероссийский турнир по греко-римской борьбе
- 10:53 28 Ноября В Южно-Сахалинске пройдет творческая встреча с Лидией Кисенковой
- 12:08 27 Ноября В аэровокзале "Южно-Сахалинск" стартовала программа подготовки новых сотрудников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?