Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Термопластавтоматы – современное, высокоэффективное оборудование для организации производства пластиковых изделий путем литья под давлением. При составлении бизнес-плана рассчитываются затраты, которые понадобятся для открытия бизнеса. Основной пункт сметы – стоимость комплекта оборудования для запуска предприятия, где главное действующее лицо – термопластавтомат. Из чего складывается цена https://cronplex.ru/termoplastavtomaty/ термопластавтомата ТПА и можно ли сэкономить? Об этом дальше.

От чего зависит стоимость термопластавтомата

Основной фактор, влияющий на цену ТПА – страна и компания-производитель. Наиболее качественными считаются немецкие и японские литьевые машины. Но стоят они довольно дорого и начинающий предприниматель вряд ли может позволить себе такие траты, да и срок окупаемости оборудования будет слишком долгим.

Самыми востребованными на рынке являются машины китайского производства – оборудование оптимально по соотношению качество-цена. Кроме того, производители из Китая постоянно модернизируют, улучшают ТПА, используя европейские комплектующие и технологии.

Серьезное влияние на цену литьевой машины имеет стоимость компонентов, которые применялись при сборке, а также технологическая сложность ТПА. Здесь выбор зависит от того, какие требования предъявляются к качеству готовой продукции и технологии производства конкретного продукта.

Важно! При покупке ТПА нужно внимательно изучить документацию, особенно раздел, где указаны опции и характеристики. Бывает так, что термопластавтомат хорошего производителя продается недорого из-за неполной комплектации и новому владельцу придется дополнительно потратиться на покупку недостающей оснастки.

Увеличивают стоимость литьевой машины и полезные дополнения, которые сделают производственный процесс еще более эффективным, но при открытии бизнеса пока можно обойтись и без них. Так, полезным дополнением станет высокопрочный бронированный шнек, материальные цилиндры с ротаметром, контролем противодавления и другими опциями.

Можно ли (и стоит ли) экономить при выборе ТПА

Каким бы качественным ни был дешевый термопластавтомат, он никогда не сможет быть настолько же функциональным и эффективным как высококлассная дорогая машина. Так, качественную бытовую технику, комплектующие для автомобилей и медицинского оборудования производят исключительно на дорогих термопластавтоматов ТПА. Машины с надежной конструкцией узлов и механизмов гарантируют получение качественных изделий с высокой проектной точностью.

Покупка надежного, высокоэффективного и высокопроизводительного термопластавтомата позволит предпринимателю уже изначально выпускать качественную продукцию, которая будет пользоваться спросом. И постепенно наращивать обороты без замены ТПА.

Наибольший риск – это покупка б/у машины. Маловероятно, что такой термопластавтомат будет работать без сбоев и постоянных поломок, отливать качественную продукцию. Регулярные остановки производственного процесса из-за проблем с оборудованием, затраты на ремонт и масса брака сведут на нет всю экономию.

Термопластавтоматы от Кронплекс: высокое качество по разумной цене

Компания Кронплекс представляет большой выбор термопластавтоматов собственного производства по выгодной цене. Гарантируем высокое качество оборудования, что подтверждается сертификатами международного образца. При управлении квалифицированным персоналом наши машины будут отливать качественную продукцию и давать минимальное количество брака.

Разнообразие моделей ТПА и цен позволяет подобрать оборудование под задачи любого производства и выделенный на покупку машины бюджет. Кроме того, покупка напрямую от производителя – это минус 20% стоимости, которая была бы заявлена посредником.

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