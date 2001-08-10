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Батарея Challenger EVG6-335
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Challenger EVG6-335 — гелевая аккумуляторная батарея с герметизированным корпусом, способная выдерживать частые глубокие разряды. В ней гелеобразный электролит, в котором связующим веществом является высокодисперсный коллоидный кремнезем. Это исключает выделение вредных веществ во время эксплуатации и позволяет использовать АКБ внутри помещений.
Кроме устойчивости к глубоким разрядам технология GEL делает АКБ невосприимчивыми к воздействию низких/высоких температур. Это важно, поскольку тяговая техника нередко эксплуатируется в хранилищах, на улице в холодное время года и т.д. Батареи с желеобразным электролитом можно размещать в любом положении — ничего из них не вытечет.
В крышке Challenger EVG6-335 расположен VRLA-клапан, срабатывающий при повышении давления до 14 кПа. Эта функция обеспечивает безопасность эксплуатации. Батарея не требует постоянного обслуживания, но ее следует заряжать после каждого использования. Причем делать это нужно правильно — при помощи специальных зарядных устройств импульсного типа, имеющих напряжение зарядки от 14 до 14.3 В.
По C5 аккумулятор имеет емкость 293 Ач, чего достаточно для длительной непрерывной работы. Такие эксплуатационные свойства делают АКБ идеальной для локаций, где недопустимо использование техники с классическими ДВС. Например, в складских помещениях, в торгово-развлекательных комплексах и т.д. Чаще всего аккумуляторы применяют для работы ножничных подъемников, уборочных и поломоечных машин, гольфкаров, электроштабелеров и т.д.
При правильной эксплуатации батарея способна выдержать более 700 циклов заряд-разряд при 80% DOD. Это приличный показатель, позволяющий долгое время не думать о приобретении нового Challenger EVG6-335 https://invertory.ru/product/akb-challenger-evg6-335/ . Для владельцев техники это означает солидную экономию на расходах, особенно когда в парке множество машин на электротяге.
Основные преимущества модели:
- взрыво- и пожаробезопасность — это позволяет эксплуатировать изделия в общественных местах;
- надежность — обеспечивается благодаря использованию усиленных решеток и пластин большей толщины;
- прочность — корпус изготовлен из дюропластика, выдерживающего серьезные механические нагрузки и сильные вибрации;
- сепаратор с открытой конструкцией — предотвращает выпадение осадка, поэтому риск короткого замыкания водится к минимуму.
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