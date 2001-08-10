Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2024
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Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так называют вещества с общей формулой R-Hal, где R – это обозначение углеводородного радикала, а Hal – галогена, представителя 17-й группы химических элементов. В нее входят неметаллы с сильными окислительными свойствами:

  • фтор;
  • бром;
  • иод;
  • хлор;
  • астат;
  • теннессин.

Химические компоненты

Особенности галогенорганических соединений

Для них характерно наличие минимум одной связи углерод-галоген. Количество галогенов, входящих в состав, определяет отнесение вещества к моно- (хлорэтан) либо полигалогенорганическим (этилен дихлорид, тетрахлорметан) соединениям.

Широко распространены. Могут иметь как природное, так и техногенное происхождение. Последние в основном представлены хлорорганическими соединениями. Их название происходит от присутствующего в составе галогена. Также, как и соединений:

  • фторорганических;
  • иодорганических;
  • броморганических.

Многие техногенные вещества токсичны. Это продукты производства различных материалов, результат обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами, отбеливания целлюлозы, утилизации твердых бытовых отходов. Особой токсичностью обладают соединения, относящиеся к стойким органическим загрязнителям. Они проявляют устойчивость к разложению, осаждаются на значительном расстоянии от мест выброса.

Источниками природных веществ (идентифицировано более 2000) служат вулканические газы, морские водоросли, бактерии, наземные растения, насекомые и даже млекопитающие.

Соединениям свойственны:

  • низкие температуры кипения и плавления:
  • слабая растворимость в воде;
  • наличие характерного сладковатого запаха.

Наименее реакционноспособны фториды, наиболее – иодиды. Бромиды обладают большей плотностью, чем хлориды. А точка кипения этилгалогенидов повышается с увеличением атомного номера галогена.

Применение в промышленности

Вещества востребованы во многих отраслях:

  • в изготовлении пластмасс и синтетических волокон;
  • металлообработке;
  • фармацевтике;
  • органическом синтезе;
  • получении средств бытовой химии и др.

В химической промышленности они служат как сырьем, так и продуктами производства: от смазочных материалов до диэлектриков.

Хлороформ, например, востребован в фармацевтике. Он, как и трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, проявляет качества отличного обезжиривающего растворителя. Винилхлорид служит основой для полимерных композиций.

Галогенорганические соединения используются при получении хладагентов, изготовлении лакокрасочной продукции, искусственного шелка, огнетушителей и даже дезинфекции.

Поставщиками технической химии предлагается широкий выбор подобных реагентов. С их особенностями и сферами применения можно ознакомиться на сайтах, в том числе на https://hpk-penza.com/.

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