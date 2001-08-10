Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так называют вещества с общей формулой R-Hal, где R – это обозначение углеводородного радикала, а Hal – галогена, представителя 17-й группы химических элементов. В нее входят неметаллы с сильными окислительными свойствами:

фтор;

бром;

иод;

хлор;

астат;

теннессин.

Особенности галогенорганических соединений

Для них характерно наличие минимум одной связи углерод-галоген. Количество галогенов, входящих в состав, определяет отнесение вещества к моно- (хлорэтан) либо полигалогенорганическим (этилен дихлорид, тетрахлорметан) соединениям.

Широко распространены. Могут иметь как природное, так и техногенное происхождение. Последние в основном представлены хлорорганическими соединениями. Их название происходит от присутствующего в составе галогена. Также, как и соединений:

фторорганических;

иодорганических;

броморганических.

Многие техногенные вещества токсичны. Это продукты производства различных материалов, результат обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами, отбеливания целлюлозы, утилизации твердых бытовых отходов. Особой токсичностью обладают соединения, относящиеся к стойким органическим загрязнителям. Они проявляют устойчивость к разложению, осаждаются на значительном расстоянии от мест выброса.

Источниками природных веществ (идентифицировано более 2000) служат вулканические газы, морские водоросли, бактерии, наземные растения, насекомые и даже млекопитающие.

Соединениям свойственны:

низкие температуры кипения и плавления:

слабая растворимость в воде;

наличие характерного сладковатого запаха.

Наименее реакционноспособны фториды, наиболее – иодиды. Бромиды обладают большей плотностью, чем хлориды. А точка кипения этилгалогенидов повышается с увеличением атомного номера галогена.

Применение в промышленности

Вещества востребованы во многих отраслях:

в изготовлении пластмасс и синтетических волокон;

металлообработке;

фармацевтике;

органическом синтезе;

получении средств бытовой химии и др.

В химической промышленности они служат как сырьем, так и продуктами производства: от смазочных материалов до диэлектриков.

Хлороформ, например, востребован в фармацевтике. Он, как и трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, проявляет качества отличного обезжиривающего растворителя. Винилхлорид служит основой для полимерных композиций.

Галогенорганические соединения используются при получении хладагентов, изготовлении лакокрасочной продукции, искусственного шелка, огнетушителей и даже дезинфекции.

Поставщиками технической химии предлагается широкий выбор подобных реагентов. С их особенностями и сферами применения можно ознакомиться на сайтах, в том числе на https://hpk-penza.com/.