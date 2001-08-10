На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин высказал мнение о необходимости уменьшения проверок бизнеса, сохраняя при этом защиту прав потребителей. Он подчеркнул важность здоровой и эффективно функционирующей экономики для страны, выражая мнение о необходимости смягчения административного давления.

Депутат Госдумы РФ Наталия Полуянова подчеркнула, что сокращение давления на бизнес становится актуальным в условиях западных санкций, которые уже существенно затрудняют развитие. Она отметила, что несмотря на ограничения со стороны Европы и США, российская экономика продолжает демонстрировать рост.

Полуянова отметила, что в условиях многочисленных санкций некоторые отрасли нуждаются в поддержке и создании благоприятных условий для своего развития. По ее мнению, снижение административного давления позволит этим отраслям дышать свободнее. Она подчеркнула, что развитие промышленности и информационных технологий является ключевым фактором в укреплении экономики и необходимо создавать комфортные условия для бизнеса.

Также стало известно, что российские депутаты и профильные министерства рассматривают возможность признания майнинга отраслью промышленности. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что государство упускает значительные суммы налогов из-за этого.