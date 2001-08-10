Депутат ГД объяснила, для чего Путин призвал сократить проверки бизнеса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин высказал мнение о необходимости уменьшения проверок бизнеса, сохраняя при этом защиту прав потребителей. Он подчеркнул важность здоровой и эффективно функционирующей экономики для страны, выражая мнение о необходимости смягчения административного давления.
Депутат Госдумы РФ Наталия Полуянова подчеркнула, что сокращение давления на бизнес становится актуальным в условиях западных санкций, которые уже существенно затрудняют развитие. Она отметила, что несмотря на ограничения со стороны Европы и США, российская экономика продолжает демонстрировать рост.
Полуянова отметила, что в условиях многочисленных санкций некоторые отрасли нуждаются в поддержке и создании благоприятных условий для своего развития. По ее мнению, снижение административного давления позволит этим отраслям дышать свободнее. Она подчеркнула, что развитие промышленности и информационных технологий является ключевым фактором в укреплении экономики и необходимо создавать комфортные условия для бизнеса.
Также стало известно, что российские депутаты и профильные министерства рассматривают возможность признания майнинга отраслью промышленности. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что государство упускает значительные суммы налогов из-за этого.
В то же время, необходимо учитывать, что решения, принимаемые в области экономики и бизнеса, должны быть сбалансированными и учитывать интересы всех сторон. Сокращение административного давления не должно привести к нарушению прав потребителей или созданию неблагоприятных условий для конкуренции. Поэтому важно, чтобы изменения в законодательстве и политике поддержки бизнеса были осуществлены в соответствии с принципами правового государства и защиты интересов общества.
Кроме того, важно учитывать не только меры по сокращению давления на бизнес, но и создание благоприятной инвестиционной среды. Россия должна продолжать работу над улучшением своего делового климата, чтобы привлекать как отечественные, так и иностранные инвестиции в различные отрасли экономики.
В целом, решение о сокращении проверок бизнеса и снижении административного давления является шагом в направлении стимулирования экономического роста и развития. Однако важно продолжать работу над улучшением бизнес-климата и созданием условий для устойчивого и эффективного функционирования экономики России в долгосрочной перспективе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
10:38 26 Марта Сахалинские сноубордисты завоевали 12 медалей на крупных всероссийских стартах
16:12 28 Марта Сахалинский учитель после серьезного ранения на СВО вернулся к работе с детьми
17:52 25 Марта Рабочая группа по СВО в очередном докладе президенту предложила упростить для военнослужащих оформление ряда документов
13:04 7 Марта В заливе Мордвинова 8 марта припай устойчив
- 16:53 1 Марта На форуме "Южно-Сахалинск – маршрут построен!" обсудили приоритетные направления развития туризма
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
Выбор редакции
- 12:07 Вчера Сахалинцам расскажут, как обрести эмоциональную гармонию
- 12:25 28 Марта Студентка СахГУ Ангелина Марчук представляет Сахалинскую область на Всероссийском вокальном конкурсе "Звезда"
- 10:16 27 Марта Южносахалинцам напоминают об изменениях в государственной регистрации маломерных судов
- 10:38 26 Марта Сахалинские сноубордисты завоевали 12 медалей на крупных всероссийских стартах
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?