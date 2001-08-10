Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2024
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00:15, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Депутат ГД объяснила, для чего Путин призвал сократить проверки бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин высказал мнение о необходимости уменьшения проверок бизнеса, сохраняя при этом защиту прав потребителей. Он подчеркнул важность здоровой и эффективно функционирующей экономики для страны, выражая мнение о необходимости смягчения административного давления.

Депутат Госдумы РФ Наталия Полуянова подчеркнула, что сокращение давления на бизнес становится актуальным в условиях западных санкций, которые уже существенно затрудняют развитие. Она отметила, что несмотря на ограничения со стороны Европы и США, российская экономика продолжает демонстрировать рост.

Полуянова отметила, что в условиях многочисленных санкций некоторые отрасли нуждаются в поддержке и создании благоприятных условий для своего развития. По ее мнению, снижение административного давления позволит этим отраслям дышать свободнее. Она подчеркнула, что развитие промышленности и информационных технологий является ключевым фактором в укреплении экономики и необходимо создавать комфортные условия для бизнеса.

Также стало известно, что российские депутаты и профильные министерства рассматривают возможность признания майнинга отраслью промышленности. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что государство упускает значительные суммы налогов из-за этого.

В то же время, необходимо учитывать, что решения, принимаемые в области экономики и бизнеса, должны быть сбалансированными и учитывать интересы всех сторон. Сокращение административного давления не должно привести к нарушению прав потребителей или созданию неблагоприятных условий для конкуренции. Поэтому важно, чтобы изменения в законодательстве и политике поддержки бизнеса были осуществлены в соответствии с принципами правового государства и защиты интересов общества.

Кроме того, важно учитывать не только меры по сокращению давления на бизнес, но и создание благоприятной инвестиционной среды. Россия должна продолжать работу над улучшением своего делового климата, чтобы привлекать как отечественные, так и иностранные инвестиции в различные отрасли экономики.

В целом, решение о сокращении проверок бизнеса и снижении административного давления является шагом в направлении стимулирования экономического роста и развития. Однако важно продолжать работу над улучшением бизнес-климата и созданием условий для устойчивого и эффективного функционирования экономики России в долгосрочной перспективе.

 

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