Для чего используется жидкий силикон?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полимер вязкой структуры, состоящий из кремния, кислорода, силиконовых масел и других химических добавок, называется жидким силиконом. В зависимости от компонентов материал обладает разными свойствами, что определяет области его применения.

Чем примечателен жидкий силикон

Появился материал несколько лет назад, но получил спрос во многих сферах. Востребованность вызвана:

диэлектричностью – не пропускает электрические импульсы;

водостойкостью – не впитывает влагу, не стирается при регулярном контакте с водой;

жаростойкостью и холодостойкостью – не воспламеняется при высоких температурах и не разрушается при -50°С.

Делится силикон на пищевой и промышленный. Также используется в качестве герметика для уплотнения изделий.

Области применения жидкого силикона

Задействуется силикон для изготовления матриц с мелкими деталями. Молды получаются прочными на разрыв, эластичными, готовые приспособления легко извлекаются из форм. Силикон для форм промышленный отливается на основе олова и необходим при:

отделочных работах для производства декоративного камня;

создании форм разных художественных изделий;

реставрации архитектурных объектов, лепнины, багетов.

Для пищевого применения предназначен мягкий силикон на основе платины. Он бывает разной твердости. По показателям застывания делится на медленно сохнущие или быстровысыхающие. Нужен для изготовления:

кубиков льда;

форм для выпечки;

шоколадных фигур;

восковых свечей, мыльной продукции;

детских резиновых или пластиковых игрушек.

В промышленности приспособления из жидкого силикона используются при производстве пластиковых элементов для автомобилей.

Как герметик, компаунд требуется для:

заполнения свободного пространства между несколькими поверхностями;

герметизации деталей от влияния окружающей среды, влаги, пара, низких и высоких температур;

создания барьера от прохождения газов, различных жидкостей между объектами.

Герметики безопасны для человека, не вызывают аллергических и других неблагоприятных реакций.

Универсальность средства проявляется в:

использовании для обработки уплотнителей на дверных и оконных лентах;

защите швов на кухне и ванных комнатах от влажности и возникновения плесени;

смазке комплектующих в медицинских аппаратах (речь идет о специальной разновидности медицинского жидкого силикона) и бытовой технике.

Силиконовые матрицы, катализируемые оловом, имеют невысокую вязкость, что позволяет идеально прорисовывать детали будущих изделий. Минус молдов на оловянной основе заключаются в хрупкости (при регулярной эксплуатации). Подходят для небольших объемов отлива, но цена на них дешевле.

Молды из компаунда, катализируемых платиной, в течение долгих лет сохраняют гибкость и целостность формы. Устойчивы к механическим и химическим воздействиям, являются идеальным решением для отливов изделий в крупных масштабах. Выбирать стоит исходя из области применения и предстоящих задач.