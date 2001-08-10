Для чего используется жидкий силикон?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полимер вязкой структуры, состоящий из кремния, кислорода, силиконовых масел и других химических добавок, называется жидким силиконом. В зависимости от компонентов материал обладает разными свойствами, что определяет области его применения.
Чем примечателен жидкий силикон
Появился материал несколько лет назад, но получил спрос во многих сферах. Востребованность вызвана:
- диэлектричностью – не пропускает электрические импульсы;
- водостойкостью – не впитывает влагу, не стирается при регулярном контакте с водой;
- жаростойкостью и холодостойкостью – не воспламеняется при высоких температурах и не разрушается при -50°С.
Делится силикон на пищевой и промышленный. Также используется в качестве герметика для уплотнения изделий.
Области применения жидкого силикона
Задействуется силикон для изготовления матриц с мелкими деталями. Молды получаются прочными на разрыв, эластичными, готовые приспособления легко извлекаются из форм. Силикон для форм промышленный отливается на основе олова и необходим при:
- отделочных работах для производства декоративного камня;
- создании форм разных художественных изделий;
- реставрации архитектурных объектов, лепнины, багетов.
Для пищевого применения предназначен мягкий силикон на основе платины. Он бывает разной твердости. По показателям застывания делится на медленно сохнущие или быстровысыхающие. Нужен для изготовления:
- кубиков льда;
- форм для выпечки;
- шоколадных фигур;
- восковых свечей, мыльной продукции;
- детских резиновых или пластиковых игрушек.
В промышленности приспособления из жидкого силикона используются при производстве пластиковых элементов для автомобилей.
Как герметик, компаунд требуется для:
- заполнения свободного пространства между несколькими поверхностями;
- герметизации деталей от влияния окружающей среды, влаги, пара, низких и высоких температур;
- создания барьера от прохождения газов, различных жидкостей между объектами.
Герметики безопасны для человека, не вызывают аллергических и других неблагоприятных реакций.
Универсальность средства проявляется в:
- использовании для обработки уплотнителей на дверных и оконных лентах;
- защите швов на кухне и ванных комнатах от влажности и возникновения плесени;
- смазке комплектующих в медицинских аппаратах (речь идет о специальной разновидности медицинского жидкого силикона) и бытовой технике.
Силиконовые матрицы, катализируемые оловом, имеют невысокую вязкость, что позволяет идеально прорисовывать детали будущих изделий. Минус молдов на оловянной основе заключаются в хрупкости (при регулярной эксплуатации). Подходят для небольших объемов отлива, но цена на них дешевле.
Молды из компаунда, катализируемых платиной, в течение долгих лет сохраняют гибкость и целостность формы. Устойчивы к механическим и химическим воздействиям, являются идеальным решением для отливов изделий в крупных масштабах. Выбирать стоит исходя из области применения и предстоящих задач.
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