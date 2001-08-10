Угловые диваны для кухни: новые тенденции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С установкой дивана любая кухня значительно преображается и обретает новый смысл. Современный кухонный угловой диван делает из кухни не просто помещение для приготовления блюд, но также уютное пространство для отдыха в кругу семьи. К тому же некоторые модели угловых диванов могут служить полноценным спальным местом для взрослого человека. Рассмотрим основные плюсы этой мебели, а также основные тенденции, которые проявляются в ее дизайне и конструкции в последнее время.

Объективные плюсы

Назовем несколько явных плюсов мягкой мебели для кухни или столовой:

Компактность, практичность. Угловая конструкция дивана позволяет вместить его в свободный уголок кухни, не заняв при этом половину комнаты.

Возможность зонирования помещения. Поставив диван со столиком напротив гарнитура, можно наглядно разделить рабочую зону от столовой, сохранив единый стиль помещения.

Обилие расцветок и дизайнов. В магазине представлены кухонные угловые диваны любого цвета, включая наиболее модные в этом сезоне яркие и насыщенные оттенки красного, желтого, оранжевого, синего.

Какие бывают

Для угловой кухни https://divandivanych.by/catalog/uglovye-kuhni/ варианты угловой мебели, которые отличаются габаритами и конфигурацией. Перечислим основные типы угловой мебели для кухни, которые сейчас в тренде продаж: