Тихоокеанское
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7 Июня 2023
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09:44, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Угловые диваны для кухни: новые тенденции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С установкой дивана любая кухня значительно преображается и обретает новый смысл. Современный кухонный угловой диван делает из кухни не просто помещение для приготовления блюд, но также уютное пространство для отдыха в кругу семьи. К тому же некоторые модели угловых диванов могут служить полноценным спальным местом для взрослого человека. Рассмотрим основные плюсы этой мебели, а также основные тенденции, которые проявляются в ее дизайне и конструкции в последнее время.

Объективные плюсы

Назовем несколько явных плюсов мягкой мебели для кухни или столовой:

  • Компактность, практичность. Угловая конструкция дивана позволяет вместить его в свободный уголок кухни, не заняв при этом половину комнаты.
  • Возможность зонирования помещения. Поставив диван со столиком напротив гарнитура, можно наглядно разделить рабочую зону от столовой, сохранив единый стиль помещения.
  • Обилие расцветок и дизайнов. В магазине представлены кухонные угловые диваны любого цвета, включая наиболее модные в этом сезоне яркие и насыщенные оттенки красного, желтого, оранжевого, синего.

Какие бывают

Для угловой кухни https://divandivanych.by/catalog/uglovye-kuhni/ варианты угловой мебели, которые отличаются габаритами и конфигурацией. Перечислим основные типы угловой мебели для кухни, которые сейчас в тренде продаж:

  • Классический угловой диван среднего размера. Эти диваны уже довольно долгое время являются самым удачным решением для небольших кухонь, а также комнат, где место в углу пустует. Удобство угловых диванов заключается в том, что они обеспечивают достаточное количество сидячих мест даже в небольшой комнате, а также обычно дают возможность хранить кухонные принадлежности во встроенных отсеках. Возможен разный стиль угловых диванов от хай-тека до домашнего уютного французского направления. Обычно к мебели этого формата приобретают еще пару табуреток или стульев в похожем стиле, которые устанавливаются напротив в качестве дополнительных сидячих мест.
  • Диван-кровать. Оптимальное решение для тех, кто часто испытывает проблему нехватки спальных мест для гостей. Такой диванчик можно установить даже на небольшую кухню, поскольку в собранном виде много пространства он не займет. На время раскладывания можно отодвинуть обеденный стол или вынести его за пределы кухни, если место не позволяет уместить разложенный диван.
  • Угловой диван с дополнительными ящиками. Эта мебель характеризуется относительно небольшой толщиной самих сидений всего в 5-10 см с учетом наполнителя. Остальное пространство отводится под встроенные скрытые ящики, которые обычно располагаются прямо под сидением. Подойдет для тех, в чьих гарнитурах не достает места для размещения всех кухонных мелочей и утвари.

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