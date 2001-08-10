Угловые диваны для кухни: новые тенденции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С установкой дивана любая кухня значительно преображается и обретает новый смысл. Современный кухонный угловой диван делает из кухни не просто помещение для приготовления блюд, но также уютное пространство для отдыха в кругу семьи. К тому же некоторые модели угловых диванов могут служить полноценным спальным местом для взрослого человека. Рассмотрим основные плюсы этой мебели, а также основные тенденции, которые проявляются в ее дизайне и конструкции в последнее время.
Объективные плюсы
Назовем несколько явных плюсов мягкой мебели для кухни или столовой:
- Компактность, практичность. Угловая конструкция дивана позволяет вместить его в свободный уголок кухни, не заняв при этом половину комнаты.
- Возможность зонирования помещения. Поставив диван со столиком напротив гарнитура, можно наглядно разделить рабочую зону от столовой, сохранив единый стиль помещения.
- Обилие расцветок и дизайнов. В магазине представлены кухонные угловые диваны любого цвета, включая наиболее модные в этом сезоне яркие и насыщенные оттенки красного, желтого, оранжевого, синего.
Какие бывают
Для угловой кухни https://divandivanych.by/catalog/uglovye-kuhni/ варианты угловой мебели, которые отличаются габаритами и конфигурацией. Перечислим основные типы угловой мебели для кухни, которые сейчас в тренде продаж:
- Классический угловой диван среднего размера. Эти диваны уже довольно долгое время являются самым удачным решением для небольших кухонь, а также комнат, где место в углу пустует. Удобство угловых диванов заключается в том, что они обеспечивают достаточное количество сидячих мест даже в небольшой комнате, а также обычно дают возможность хранить кухонные принадлежности во встроенных отсеках. Возможен разный стиль угловых диванов от хай-тека до домашнего уютного французского направления. Обычно к мебели этого формата приобретают еще пару табуреток или стульев в похожем стиле, которые устанавливаются напротив в качестве дополнительных сидячих мест.
- Диван-кровать. Оптимальное решение для тех, кто часто испытывает проблему нехватки спальных мест для гостей. Такой диванчик можно установить даже на небольшую кухню, поскольку в собранном виде много пространства он не займет. На время раскладывания можно отодвинуть обеденный стол или вынести его за пределы кухни, если место не позволяет уместить разложенный диван.
- Угловой диван с дополнительными ящиками. Эта мебель характеризуется относительно небольшой толщиной самих сидений всего в 5-10 см с учетом наполнителя. Остальное пространство отводится под встроенные скрытые ящики, которые обычно располагаются прямо под сидением. Подойдет для тех, в чьих гарнитурах не достает места для размещения всех кухонных мелочей и утвари.
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