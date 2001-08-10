Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы задаетесь таким вопросом, то наверняка в жизни сложилась непростая ситуация, когда крупная сумма средств нужна здесь и сейчас. В этом случае, на ум приходит три варианта решения возникших финансовых сложностей:

Занимать у знакомых. Идея хорошая, но не у каждого из нас есть друзья, которые готовы по первому звонку занять крупную сумму денег. Да и не всегда хочется посвящать посторонних людей в свои проблемы, правда? Так что этот вариант мы отметаем.

Оформлять кредит в банке. Если речь идет о крупной сумме, то это никак не сопоставляется с понятием "срочно", потому что вам придется подтвердить свое официальное трудоустройство, доход, и так далее. А вот если кредит небольшой, то получить деньги можно без лишней бумажной волокиты.

Брать займ в МФО (микрофинансовой организации). Здесь довольно высокий процент переплаты и небольшая сумма займа, зато получить деньги можно в день обращения.

Взять кредит без подтверждения дохода конкретно в банке вы можете только в случае, если у вас в нем есть зарплатная карта или вы уже оформляли здесь кредиты и погашали их без задержек.

В каком банке лучше брать кредит без справки о доходах?

Довольно сложно обобщить информацию и ответить на этот вопрос. Не все финансовые организации дают одобрение на кредитную заявку при отсутствии подтверждения доходов. Вы должны понимать, что для банка это некий риск. Если нет уверенности в платежеспособности клиента, то получить сразу большую сумму сложно. Проще будет взять кредит без сведений о заработной плате в банке, эмитировавшем пластик, на который средства перечисляет работодатель. Это сильно упрощает проверку платежеспособности клиента, потому что в таком случае доход и так ясен для потенциального кредитора.

Что делать, если нет зарплатной карты и в одном из банков?

Тогда можно обратиться в организации, которые нацелены на расширение клиентской аудитории и имеют более низкие требования к заемщикам. Справки об официальном трудоустройстве и подтверждении дохода не просят в ПочтаБанк, ХоумКредитБанк, Тинькофф. Однако по таким предложениями процентная ставка может быть несколько выше, это вполне логично. Так что здесь уже каждый сам для себя решает, что ему предпочтительнее. Если у вас остались вопросы, их всегда можно задать эксперту на сайте bankiros.ru. Здесь же можно выбрать и банк, условия сотрудничества с которым вам подходят.