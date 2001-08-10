Каким образом получают прокат металла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Производство предполагает получение продукции путем прокатывания стальных заготовок и сырья другого состава. В промышленных странах, согласно данным статистики, процедуре подвергают от 4/5 всего объема выплавляемых сталей. Пункты организуют на металлургических предприятиях и других подходящих объектах.

Основные типы проката – заготовки либо полупродукты, сортовой прокат, листы, колеса, кольца, трубы, оси, профили с переменным сечением, пр. Найти полный перечень с указанием текущих размеров можно в ГОСТ.

Типы металлопроката

Сортовой металлический прокат получают в процессе обжатия металлических слитков в холодном либо горячем виде, зодействуя валки специального стана. Тип обработки подходит для цветных металлов, сплавов на их основе, стали. С учетом формы валков получают прокат с разным профилем – формой в поперечном сечении. Если интересует продажа металлопроката https://volgodonsk.pro/news/34424-primenenie-metalloprokata.html, вы можете найти такие виды изделий:

Фасонные – тавры, швеллеры, рельсы, балки.

Простые – квадраты, круги, листы, полосы, шестиугольники.

Специальные – арматурная сталь, колеса, пр.

С применением методики прокатки реально получить профиль, который будет максимально отвечать готовым деталям в плане формы и, соответственно, уменьшит временные затраты на обработку, позволит экономить время и снизить расход металла.

Способы прокатки

Стальные слитки перерабатывают в готовый прокат в пару этапов. Сначала осуществляют нагрев, после приступают к прокатке в заготовку на станках отжима. Когда завершается осмотр, поверхностные дефекты удаляются, начинается повторный прогрева, прокатка продукции на станках.

Сечение, размеры заготовок зависят от их предназначения и области использования. Лучше всего показывают себя в эксплуатации продукты непрерывного литья.

Как делают листовой прокат

Прокат листового типа может быть горяче-, холоднокатанным либо оцинкованным. Процесс изготовления листов горячей катки предполагает обработку нагретых металлов на валках. Продукцию получают в рулонах в пределах 1800 мм в ширину или листах на 1.5-90 мм.

При изготовлении проката холодной катки используют метод травления, потом выполняют обработку с применением устройств холодной прокатки. Материал на станках проходит через смазанные, охлажденные валки, это помогает сжимать металл за рабочий цикл приблизительно на 1.5%.