Колоноскопия: вопросы перед процедурой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Успешное проведение колоноскопии определяется в получении максимальных диагностических данных при минимальных рисках для здоровья пациента. Оно во многом зависит от адекватной подготовки кишечника и чёткого знания, и соблюдения врачом противопоказаний к исследованию.

Схема подготовки перед колоноскопией должна выполняться в полной строгости, так как любое отклонение от правил подготовки может привести к срыву процедуры.

Чтобы колоноскопия принесла достоверные и точные результаты, необходимо перед самим её проведением полностью отказаться от приёма еды и очистить кишечник от фекалий. Для данного очищения, помимо «безшлаковой» диеты, необходимо использовать специально приготовленный раствор из воды и слабительного средства, который поможет полностью избавиться от содержимого кишечника.

Большинство врачей рекомендуют в качестве очищения кишечника примерно четыре литра раствора полиэтиленгликоля. Данное средство необходимо выпить дробно, накануне перед процедурой, примерно в шесть часов вечера. После того как вы выпьете данный раствор, должна появиться сильная диарея. Кроме этого, в ряде случаев возможно вздутие живота, тошнота или же болевые ощущения в области кишечника.

Перед проведением колоноскопии в обязательном порядке рекомендуется оговорить с лечащим врачом способ очистки кишечника, а также обозначить иные способы подготовки, поскольку в разных клиниках могут использоваться различные схемы. Если пациент имеет склонность к запорам, то врач может в качестве первоначального шага за пару дней перед началом очищения, назначить слабительное средство. Иногда для проведения дополнительного очищения перед самой колоноскопией применяется очистительная клизма. Подробнее о схемах подготовки на сайте.

Помимо подготовки, накануне процедуры пациенту необходимо учитывать ещё ряд факторов.

Так если вам была назначена колоноскопия и вы при этом принимаете различные препараты, которые в своём составе содержат варфарин (или иные препараты, вызывающие разжиженье крови), а также аспирин, диклофенак или ибупрофен, сообщите об этом вашему лечащему врачу или же прекратите на время их употребление за пять дней до процедуры. Обычно врачом назначается временная альтернатива таким лекарствам или же даётся разрешение на их употребление с понижением дозы.

Хотя и по своему характеру колоноскопия - достаточно безвредная процедура, которая не создаёт в дальнейшем дискомфорта и не вредит здоровью, всё же существует ряд случаев, когда данное обследование не рекомендуется, из-за значительного риска возникновения осложнений и неблагоприятных последствий. В таких случаях колоноскопия выполняется только по жизненным показаниям, если отсутствует другой альтернативный диагностический метод.

Так, колоноскопия не рекомендована в случае беременности пациентки, особенно на поздних сроках. Кроме этого, колоноскопию следует назначать с осторожностью при выраженной форме язвенного колита или болезни Крона, а также при возникновении приступа дивертикулита. В данных случаях осмотр лучше перенести на более благоприятный период.

Дополнительная информация о процедуре колоноскопии.