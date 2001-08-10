Можно ли удалить катализатор и какие будут последствия для авто?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зачем удаляют катализатор и чем это чревато?

Каталитический нейтрализатор – это элемент системы выхлопа автомобиля. Его функция очистить выхлопные газы и дожечь топливо, которое не успело сгореть в двигателе. По сути, эта деталь отвечает за экологичность транспортного средства.

Проблема в том, что катализаторы стоят дорого, и при этом имеют ограниченный ресурс, поэтому их замена становится для многих настоящей неприятностью. На бензиновых автомобилях устанавливают либо металлические, либо керамические автокаты. Выхлопные газы дизельных агрегатов очищают при помощи сажевого фильтра.

Керамические катализаторы имеют более демократичную цену, однако, они хрупкие, как и сажевые фильтры дизельных авто. Выйти из строя они могут в результате удара (наезд на препятствие) или при резком охлаждении (попадает холодная вода из лужи). У металлических нейтрализаторов нет этих проблем, но они стоят дороже.

Зачем удаляют катализатор

Многие ищут, где вырезать катализатор Москва, цена ведь на него высокая, и по их мнению, машина будет хорошо себя чувствовать и без такого дорого элемента. Это объясняется тем, что автокат отвечает за чистоту выхлопных газов, но никак не на динамические характеристики. Напротив, забитый или разрушенный катализатор вредит работе двигателя. Поэтому владельцы машин смело отказываются от этого элемента.

То есть, причины удаления катализатора следующие:

Это не навредит ходовым характеристикам.

Вышедший из строя нейтрализатор ухудшает работу мотора.

Замена стоит дорого.

На сдаче автоката можно заработать.

И в принципе они правы. Машина и без катализатора будет ездить, а если он был забитый, то ее мощность даже возрастет. Минус лишь в том, что такое транспортное средство будет загрязнять окружающую среду в большей степени, нежели это было заявлено в документах.

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Поэтому при следующей проверке машина вряд ли подтвердит свой стандарт экологичности. Провести диагностику по данному параметру можно только на специальном стенде во время ТО.

Можно ли пройти техосмотр без катализатора

Когда в машине нет катализатора, он уже не может пройти испытание на подтверждение класса экологичности. Данные, полученные на стенде, вносятся в электронную диагностическую карту.

После удаления нейтрализатора экологический стандарт обычно опускается до Евро-2, но в документах стоит другой класс.

Что будет, если использовать автомобиль без каталитического нейтрализатора

Понять, что в системе выхлопа отсутствует каталитический нейтрализатор можно, но только в сервисном центре или в лаборатории, где есть оборудование для проверки экологичности. Заметить некомплект может и инспектор, когда ставит машину на учет. Автомобилю без автоката будет отказано в регистрации.

Это объясняется тем, что любое изменение, которое касается конструкции автомобиля, должны получить разрешения. Это возможно только после лабораторных исследований. Но транспортное средство не подтвердит свою безопасность, если вместо катализатора будет стоять обманка.

Зато, если катализатор удален после техосмотра или постановки на учет, то никто не будет задаваться вопросом, есть ли он в машине или нет. Можно будет ездить вплоть до следующего техосмотра.

Наказание за снятый катализатор составляет всего 500 рублей штрафа, а также предписание на его установку.

Стоит отметить, что в техрегламенте ТС есть норма, которая гласит, что нельзя вносить изменения в систему выпуска отработанных газов автомобиля. Аналогичная статья есть и в Постановление российского правительства 413. В нем собраны все технические неисправности, при которых запрещено использовать автомобиль.