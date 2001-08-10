Особенности микроскопов Olympus и где их можно приобрести

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ключевая задача микроскопа – обеспечить максимальную четкость изображения независимо от того, насколько сильно будет увеличена картинка. С этой задачей отлично справляются модели Olympus, которые можно приобрести у компании «Интерген». Она занимается реализацией оборудования для клиник и лабораторий ЭКО.

Основные преимущества оптических приборов

Микроскопы Olympus сочетают в себе два главных преимущества – доступную стоимость и высокое качество. Также среди плюсов оборудования необходимо выделить следующие:

использование передовых технических решений при производстве;

отличный коэффициент увеличения;

обеспечение четкой и яркой картинки;

широкий обзор;

наличие качественной системы освещения;

простое управление, понятная функция регулировки;

продолжительный срок службы;

отсутствие сложного ухода.

Производитель регулярно обновляет модельный ряд, ассортимент пополняется более продуктивными моделями, имеющими расширенные возможности.

Широкий ассортимент моделей

Компания «Интерген» предлагает большой выбор микроскопов Olympus. Для удобства выбора они разделены на категории. Согласно этой классификации, различают такие модели: прямые, инвертированные, цифровые, стереоскопические, сравнительные, конфокальные лазерно-сканирующие, материаловедческие, имеющие сверхвысокое разрешение, специализированные. Ознакомиться с доступным ассортиментом можно на странице https://intergen.ru/catalog/mikroskopyi. Весь представленный модельный ряд микроскопов оснащен инновационной оптикой Universal Infinity-соrrесtеd (UIS2). Ее особенность заключается в умении предельно точно передавать изображения. Высокую четкость и контрастность гарантируют объективы, принадлежащие к классу план-ахромат.

Что еще можно купить у компании «Интерген»

Компания «Интерген» предлагает большой выбор необходимого оборудования для клиник и лабораторий ЭКО, в перечень которого входят не только микроскопы. Ассортимент представлен криохранилищами, инкубаторами CO2, микроманипуляторами, секвенаторами ДНК и другим оборудованием.

Также компания является поставщиком расходных материалов: пробирок, сред для культивирования, витрификации, промывки спермы, микропипеток для ИКСИ, фильтров для шприцов, минеральных масел, наконечников для денудации и многого другого.