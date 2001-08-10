Мыловарение, секреты красоты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мыловарение, ставшее увлекательным хобби, дарит простор для творческой фантазии. Все мы уже видели мыло, выполненное в форме игрушек, зверюшек, экзотических фруктов, разных лакомств... Даже пенные торты и пирожные есть! Пора бы и нам учиться делать такие «лакомства» для нашей кожи.

Для создания таких полезных и красивых изделий нам понадобятся обычные ингредиенты — мыльная основа или детское мыло, косметические масла, жидкие и твердые, эфирные масла, натуральные пищевые красители. Особенными будут только формы для мыла. Их можно заказать в интернет-магазинах, а можно взять детские, для куличиков, разных форм.

Выбирая ароматизаторы и пигменты, помните, что они должны сочетаться с формой изделия, чтобы готовое творение в форме пирожного не пахло елкой, и наоборот. Посуды тоже потребуется больше, если вы хотите получить мыльца нескольких цветов. Растворив на водяной бане всю основу, перелейте ее в несколько мисок, в которые вы будете добавлять разные красители и сахарный сироп в ту часть, которую вы хотите сделать прозрачной. Добавив масла и красители, можно разливать по формам, комбинируя по вкусу.

Чтобы получить шедевр с красивыми разводами внутри, следует налить основу одного цвета или прозрачную в форму, не заполняя ее до конца, и когда она остынет, но еще не затвердеет, влить основу другого цвета. Для получения нескольких разноцветных слоев придется подождать, пока первый слой затвердеет, потом слегка поцарапать его зубочисткой, слегка смочить спиртом или водкой, — это делается для лучшего «сцепления» слоев друг с другом.

А дальше уже дело вашей фантазии. Главное только подобрать красители и эфирные масла. В качестве красителей прекрасно подойдут соки ягод и фруктов, но учтите, что они могут изменить цвет в процессе приготовления. Пищевые красители, продаваемые в порошках, нужно сперва растворить в воде, а потом вливать в основу, но соблюдая меру, чтобы красителем не стало само мыло. Меру надо знать во всем, если вы «переборщите» с косметическими маслами — готовый продукт будет слишком мягким, не будет мылиться. На килограмм основы достаточно 3-5 ложек масла, тем более, если вы будете добавлять еще мед, молоко, твердое масло. Для украшения можно добавить в основу блестки, перламутр. И не бойтесь экспериментировать. То, каким получится конечный продукт, известно только вам, но даже и вы можете удивиться тому, как удачно все получится.