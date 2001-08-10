Упаковка хрупких и ценных изделий — советы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортировка хрупкой продукции — ответственная задача. Зачастую операторы логистики стремятся переложить проблемы с посылкой на поставщика товаров. Естественно, это влечёт за собой отрицательные отзывы, отказ от дальнейшего сотрудничества и разочарование клиента. А ведь проблем с доставкой хрупких изделий вполне возможно избежать. Нужно лишь правильно подготовиться к транспортировке. О том, как это сделать — поговорим далее.

Виды хрупких грузов

Хрупкие грузы бывают разными — хрустальными и электронными, музыкальными и антиквариантными. Но… давайте по порядку. Итак, к перечню хрупких изделий относятся:

музыкальные инструменты, которые нужно настраивать;

антикварные предметы или их реплики (картины, вазоны, статуи, урны и пепельницы);

приборы освещения (фонари, лампы, люстры и прожекторы);

материалы для отделки, конструктивные детали (фары автомобилей, керамическая плитка, лобовые стёкла, витражи);

бытовая техника и измерительные устройства (калькуляторы, смартфоны, электронные телескопы);

изделия из стекла, фарфора, фаянса и хрусталя (тара для упаковки, декор, посуда).

К категории хрупких грузов принадлежит и продукция, которая нуждается в защите от падений и механических повреждений (химические реактивы, взрывчатка, медицинский инструментарий).

Методы упаковки хрупких изделий

Упаковка товаров высокой хрупкости выполняется с использованием разных методов и материалов. На их выбор влияет вес груза, его габариты и форма. Например, крупногабаритная продукция в виде плазменных телевизоров и холодильников защищается дополнительным уплотнением по рёбрам жёсткости. Для этой цели задействуются защитные пенопластовые профили, полностью повторяющие форму техники. Пенопласт не только гасит удары, но предотвращает смещение габаритного груза внутри коробки. Материал поддона изготавливается из пенопласта, пластика или древесины.

Хрупкие гипсовые или фаянсовые скульптуры перевозят в трёхмерных поролоновых формах, а для упаковки картин применяется воздушно-пузырьковая плёнка или демпфирующий мат на основе вспенённого полиэтилена, компенсирующий механические удары. Схема упаковки выбирается с учётом характеристик транспортируемого предмета. Для каждого варианта предусмотрен свой комплект упаковочных материалов, которые помогают сберечь целостность груза при перевозке.

Внешняя тара для хрупких грузов

Внешняя упаковка для хрупких изделий обычно представлена:

коробками из 5-слойного плотного картона;

фигурными поддонами;

пластиковыми ящиками с крышкой;

деревянными коробами, поддонами и защитными рамами.

Также используется внутренняя демпфирующая упаковка, защищающая хрупкие изделия от механического воздействия. К ней относятся такие материалы:

монтажная пена (фиксирует предмет в одном положении, не даёт ему вибрировать при транспортировке);

пергамент или вощёная бумага для упаковки;

воздушно-пузырьковая плёнка из полиэтилена;

маты из тонкого поролона — для защиты плоских изделий;

защитные профили для грузов из пенопласта;

гранулы из пенопласта или полистирола для заполнения пустот в таре с грузом;

крестовины из картона для разграничения внутреннего пространства коробки при отправке сборных грузов.

Вышеперечисленный комплект упаковочных материалов обеспечит безопасную и надёжную доставку хрупких изделий.

Маркировка для упаковки хрупких грузов

Специальная маркировка подскажет специалистам служб логистики или склада, что с грузом следует обращаться осторожно. Манипуляционные знаки на транспортной упаковке могут быть такими:

пара чёрных стрелок вверх (демонстрирует, какой стороной нужно переносить и размещать упаковку);

чёрный бокал (информирует, что внутри тары находится груз, сходный по своей хрупкости со стеклом);

чёрный кубик между 2-мя ладонями (сообщает, что с товаром нужно обращаться максимально осторожно).

Теперь вы знаете, как правильно упаковать хрупкую продукцию, чтобы она в целости и сохранности попала к конечному потребителю. Возьмите её себе на вооружение, чтобы сделать свой бизнес более эффективным.