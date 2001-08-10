Порядок обслуживания серверов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервер представляет собой комплекс специализированного программного обеспечения, который функционирует на аппаратной части, включающей в себя сложное технологическое оборудование. Чтобы обеспечить безукоризненное и корректное функционирование комплекса на протяжении длительного периода времени, каждый сервер нуждается в систематическом техническом и сервисном обслуживании.

Специфика и особенности обслуживания серверных станций

Важно понимать, что от правильности и своевременности выполнения ПО, зависит надежность и безотказность работы оборудования. Именно поэтому доверять обслуживание серверов следует только специализированной компании, которая может гарантировать высокое качество выполняемых работ, а также проводить все операции в точном соответствии с требованиями технического регламента.

Все работы по сервисному обслуживанию делятся на 2 категории. Первая направлена на поддержку работоспособности аппаратной части, а вторая, на исправное функционирование программного обеспечения.

ТО аппаратной (технической)

Проверка систем электропитания, а также бесперебойности работы ИБП. Имитация условий отключения электроэнергии для анализа его работоспособности. Визуальная оценка работоспособности системы и анализ лампочек индикации, которые могут свидетельствовать о неполадках конкретной аппаратной части. Проверка серверного помещения на соответствие требованиям: температура воздуха, уровень влажности, степень чистоты и так далее. Проверка порталов на предмет сторонних подключений, что позволяет убедиться в безопасности функционирования сервера и отсутствии риска хищения, уничтожения или искажения данных. Анализ технического состояния жестких дисков на предмет внешних повреждений, поскольку нередко в ходе интенсивной эксплуатации из строя выходят механические части.

Перечень конкретных работ может корректироваться и определяться с каждым заказчиком отдельно по согласованию.

ТО программной части сервера

1. Плановая перезагрузка системы, что позволяет автоматически сбросить некоторые ошибки и скорректировать работу сервера.

2. Проверка функционирования резервного копирования (backup), поскольку нередко в данной функции происходят сбои. Данная процедура также предусматривает тестовое восстановление информации с резервных копий.

3. Проверка систем безопасности, включая сканирование систем с выявлением заражений скрытого типа.

4. Контроль систем мониторинга, а также отслеживание ошибок по журналу логов.

В ходе сервисных работ также производится очистка диска от временных файлов, что позволяет поддерживать на винчестере свободное место. Обычно техническое обслуживание производится 1 раз в месяц, однако нужно учитывать, что чем масштабнее серверная станция, тем чаще выполняется сервис.