Ипотека может быть оптимальным решением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самостоятельно накопить на собственное жилье — это сложная задача. Для того чтобы не ждать много лет, а начинать обустраивать семейное гнездо, многие решают воспользоваться предложениями по ипотеке. Сейчас они представлены в большом разнообразии, программы есть в каждом банке, имеются льготные условия, разнообразные диапазоны сроков и сумм. В итоге остается только лишь выбрать правильный вариант, который будет устраивать по всем основным условиям.

Особенности ипотеки

Ипотечное кредитование фактически является вариацией залога. По этому договору выдается целевой кредит на приобретение недвижимости, при этом обязательно сама недвижимость остается в залоге у банка, собственник не может распоряжаться ею в полной мере до погашения задолженности.

Кроме того, в качестве основных особенностей подобной программы можно выделить следующие факторы:

Минимальная ставка: она значительно ниже, чем по другим разнообразным кредитам и займам.

Внушительный срок: он составляет десятки лет.

Большое количество разнообразных программ.

Государственная поддержка.

В итоге можно говорить о том, что ипотечное кредитование разительно отличается от множества других типовых программ, которые предлагаются банками.

Выбор банка

Для того чтобы подобрать оптимальное решение для оформления ипотеки как на вторичное, так и на первичное жилье, необходимо изначально правильно выбрать банк. Современные сервисы позволяют сравнить ключевые ставки, проанализировать существующие программы.

Специалисты рекомендуют обращаться для подобного кредитования в крупные и известные банки. Именно они в большинстве случаев предлагают выгодные условия. Дополнительно стоит уточнить, есть ли программы с государственной поддержкой и выгодные условия для конкретной семьи. При этом обязательно нужно рассматривать множество условий. Только лишь в комплексе можно сделать вывод о том, действительно ли предложение является выгодным.

Для новостроек и вторичного жилья используются отдельные программы. При этом нередко для вторички будет оптимальным вариантом один банк, тогда как недвижимость на первичном рынке в ипотеку лучше всего оформлять с помощью другого. Это важно учитывать в дальнейшем.

Наконец, наиболее лоялен банк будет к тому, кто уже является его клиентом. Например, имеет вклад на внушительную сумму или же зарплатную карточку. В такой ситуации могут даже снизить процентную ставку по ипотеке, ведь это дополнительные доказательства платежеспособности заемщика.

Правильный выбор программы

Стоит проанализировать существующее разнообразие программ, предлагаемых для оформления ипотечного кредитования. Есть множество критериев, которые влияют на условия выдачи кредита:

Наличие официальной работы, при этом учитывается также стаж на последнем месте работы и общий стаж.

Размер официальной заработной платы.

Общий размер всех доходов каждого человека.

Наличие семьи и детей.

Город, где будет оформляться недвижимость.

Тип недвижимости, дом или квартира, первичный или вторичный рынок. Можно ознакомиться со статистикой предпочтений покупки жилья в Москве населением, в зависимости от их гео.

На основании простого анализа предложенных вариантов ипотечного кредитования можно говорить о том, что человек с внушительной официальной заработной платой, а также при наличии семьи, работающей супруги и детей может планировать наиболее выгодное ипотечное кредитование.

Кроме того, сейчас предлагается огромное количество разнообразных программ с государственной поддержкой. Это касается ипотеки для семей с детьми, для военных, для учителей, а также для многих других категорий граждан. Стоит проанализировать все представленные варианты для того, чтобы подобрать оптимальную программу. Государственная поддержка делает ипотеку намного выгоднее.

Дополнительные преимущества

Отдельно стоит остановиться на ипотеке для новостроек. Есть возможность в подобной ситуации оформлять кредитование не через банк, а через самого застройщика. Он готов предложить более выгодные условия, ведь основная задача — привлечь большое количество средств и организовать сдачу объекта в срок. Нередко в данном случае предлагается процентная ставка даже ниже, чем ключевая.

В итоге ипотечное кредитование действительно может оказаться выгодным вложением средств, а также возможностью приобрести на хороших условиях недвижимость в собственность. Для этого необходимо изучить все имеющиеся предложения, сравнить их и выбрать лучшее из представленных.