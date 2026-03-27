Легендарный ансамбль «Забайкальские казаки» выступит в Южно-Сахалинске

В атмосферу самобытной русской культуры смогут погрузиться жители и гости областного центра. С 22 по 26 апреля артисты ансамбля «Забайкальские казаки» представят концертную программу «Лучшее! Любимое! Родное!».

Зрителей ждут проникновенные казачьи песни, зажигательные пляски, завораживающие своей красотой традиционные костюмы и виртуозное владение шашкой. Дополнят выступление артистов яркие мелодии в исполнении одного из лучших оркестров Дальнего Востока.

Отметим, последний раз коллектив посещал островной регион и Южно-Сахалинск 20 лет назад. Символично, что именно в год своего 35-летия артисты ансамбля вновь выступят в областном центре и других городах Сахалина.

- Коллектив выезжает полным составом. С комплектами ярких казачьих костюмов, русских музыкальных инструментов и, конечно же, настоящими казачьими шашками. С их помощью мы продемонстрируем сахалинскому зрителю фланкировку и рубку, - рассказал директор ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» Константин Коростелёв.

Сегодня в составе ансамбля «Забайкальские казаки» более 30 человек, а также три основные творческие группы: оркестровая, хоровая и балет. Миссия коллектива — сохранение и развитие богатейших традиций забайкальского казачества, его песен, танцев, обрядов и уникального костюма.

Концерт в Южно-Сахалинске состоится 26 апреля в 15:00 в доме культуры «Родина».

Выступление пройдет в рамках федеральной программы «Мы – Россия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.