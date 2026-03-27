В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу из кассы в торговом центре
15:14, 27 Марта 2026 | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в краже денег из кассы торгового центра. С заявлением в дежурную часть обратился представитель коммерческой фирмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что мужчина зашел в торговый центр под видом покупателя. Он делал вид, что выбирает товар, а когда продавец отвлеклась, подошел к кассе, незаметно открыл ее и забрал 42 тысячи рублей наличными. После этого он быстро скрылся, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещение. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

