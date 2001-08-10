Как проверить посещаемость чужого сайта: 4 сервиса

SimilarWeb, SEMrush, Serpstat и PR-CY - эти инструменты позволяют анализировать трафик, источники переходов, поведенческие факторы и другие метрики конкурентов или любых других сайтов.

SimilarWeb

SimilarWeb — сервис для анализа трафика сайтов и мобильных приложений. Он собирает данные из множества источников: собственных панелей пользователей, партнёрских сетей, браузерных расширений, публичных источников и мобильных приложений.

Возможности:

оценка суммарных визитов, распределения по каналам и странам;

анализ поведенческих факторов (средняя длительность сессии, глубина просмотра, процент отказов);

данные о запросах, по которым приходит органический трафик;

сравнение нескольких сайтов одновременно.

Ограничения:

для сайтов с небольшим трафиком точность данных может быть ниже;

в бесплатном плане ограничена история и детализация (есть пробный период на 7 дней).

SEMrush

SEMrush — платформа для SEO-анализа, которая также позволяет оценить посещаемость сайтов.

Возможности:

анализ органического и платного трафика;

данные о ключевых словах, позициях в поисковой выдаче, рекламных кампаниях;

сравнение нескольких доменов.

Ограничения:

данные об органическом трафике и позициях в SEMrush берутся преимущественно из Google, для сайтов, которые получают основной трафик из Яндекса, цифры могут быть неточными;

нет корректной оценки прямого, реферального и социального трафика.

Serpstat

Serpstat — многофункциональная SEO-платформа.

Возможности:

оценка видимости и ориентировочного органического трафика;

анализ технических аспектов сайта;

данные о лидерах в нише по трафику и запросам.

Ограничения:

фокус на органике;

общий трафик по всем каналам не всегда отражает реальность для медийных проектов.

PR-CY

PR-CY — российский сервис анализа сайтов.

Возможности:

проверка посещаемости с использованием данных из открытых счётчиков (Яндекс Метрика, LiveInternet), а также из Alexa;

анализ географии пользователей и источников трафика (в платной версии).

Ограничения:

бесплатная версия даёт усреднённые результаты;

данные могут быть неточными, так как собираются из ограниченного числа источников.

Рекомендации по использованию

При анализе посещаемости чужого сайта важно учитывать, что данные в таких сервисах носят модельный характер и основаны на панельных исследованиях, провайдерских данных и кроллинге. Для повышения точности рекомендуется:

использовать несколько сервисов одновременно и сравнивать данные;

анализировать тренды за 6–12 месяцев, а не только одно число за месяц;

учитывать географию (переключать страну в настройках сервисов);

проверять корреляцию топ-страниц по разным инструментам.

Если сайт слишком маленький и сервисы «не видят» его, можно использовать косвенные метрики: рост числа страниц в индексе, частотность кластеров, видимость в SEO-инструментах, активность в соцсетях и реферальные домены.

Если вы хотите оценить, как MAX влияет на трафик сайта, можно использовать косвенные методы:

UTM‑метки. Добавьте специальные метки к ссылкам, которые публикуете в каналах и чатах MAX. Затем отслеживайте переходы в Яндекс Метрике или Google Analytics. Пример метки: ?utm_source=max&utm_medium=chat&utm_campaign=promo_january.

Короткие ссылки. Используйте сервисы сокращения URL (например, VK CC) с встроенной аналитикой. Они покажут количество кликов по ссылкам, размещённым в MAX.

Отдельные лендинги. Создайте целевые страницы с уникальным доменом или подпапкой (например, site.ru/max‑promo) и рекламируйте их только через MAX. Сравнивайте трафик на эту страницу с другими каналами.

Анализ реферального трафика. В Яндекс Метрике и Google Analytics изучите раздел «Источники трафика» → «Реферальный трафик». Если пользователи переходят на сайт из MAX, он может отображаться как max.com или app.max.com.

MAX — это канал продвижения, а не инструмент аналитики. Чтобы измерить его вклад в посещаемость, используйте стандартные системы веб‑аналитики и отслеживайте целевые метрики через UTM‑метки или реферальные отчёты. При выборе сервисов важно учитывать текущие законодательные требования и рекомендации регуляторов.

