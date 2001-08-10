Как проверить посещаемость чужого сайта: 4 сервиса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
SimilarWeb, SEMrush, Serpstat и PR-CY - эти инструменты позволяют анализировать трафик, источники переходов, поведенческие факторы и другие метрики конкурентов или любых других сайтов.
SimilarWeb
SimilarWeb — сервис для анализа трафика сайтов и мобильных приложений. Он собирает данные из множества источников: собственных панелей пользователей, партнёрских сетей, браузерных расширений, публичных источников и мобильных приложений.
Возможности:
оценка суммарных визитов, распределения по каналам и странам;
анализ поведенческих факторов (средняя длительность сессии, глубина просмотра, процент отказов);
данные о запросах, по которым приходит органический трафик;
сравнение нескольких сайтов одновременно.
Ограничения:
для сайтов с небольшим трафиком точность данных может быть ниже;
в бесплатном плане ограничена история и детализация (есть пробный период на 7 дней).
SEMrush
SEMrush — платформа для SEO-анализа, которая также позволяет оценить посещаемость сайтов.
Возможности:
анализ органического и платного трафика;
данные о ключевых словах, позициях в поисковой выдаче, рекламных кампаниях;
сравнение нескольких доменов.
Ограничения:
данные об органическом трафике и позициях в SEMrush берутся преимущественно из Google, для сайтов, которые получают основной трафик из Яндекса, цифры могут быть неточными;
нет корректной оценки прямого, реферального и социального трафика.
Serpstat
Serpstat — многофункциональная SEO-платформа.
Возможности:
оценка видимости и ориентировочного органического трафика;
анализ технических аспектов сайта;
данные о лидерах в нише по трафику и запросам.
Ограничения:
фокус на органике;
общий трафик по всем каналам не всегда отражает реальность для медийных проектов.
PR-CY
PR-CY — российский сервис анализа сайтов.
Возможности:
проверка посещаемости с использованием данных из открытых счётчиков (Яндекс Метрика, LiveInternet), а также из Alexa;
анализ географии пользователей и источников трафика (в платной версии).
Ограничения:
бесплатная версия даёт усреднённые результаты;
данные могут быть неточными, так как собираются из ограниченного числа источников.
Рекомендации по использованию
При анализе посещаемости чужого сайта важно учитывать, что данные в таких сервисах носят модельный характер и основаны на панельных исследованиях, провайдерских данных и кроллинге. Для повышения точности рекомендуется:
использовать несколько сервисов одновременно и сравнивать данные;
анализировать тренды за 6–12 месяцев, а не только одно число за месяц;
учитывать географию (переключать страну в настройках сервисов);
проверять корреляцию топ-страниц по разным инструментам.
Если сайт слишком маленький и сервисы «не видят» его, можно использовать косвенные метрики: рост числа страниц в индексе, частотность кластеров, видимость в SEO-инструментах, активность в соцсетях и реферальные домены.
Актуальные сервисы
Государственные и социальные сервисы:
«Госуслуги» и его подсистемы (включая «Госвеб» и платформу обратной связи). fontanka.ru +1
Сайты правительства РФ, Госдумы, Совета Федерации, федеральных министерств, служб и агентств, правительств субъектов РФ. fontanka.ru +1
ГИС ЖКХ, система маркировки «Честный знак», портал «Почта России». fontanka.ru +1
Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ). fontanka.ru +1
Ограниченные или заблокированные сервисы
Некоторые зарубежные мессенджеры и сервисы заблокированы или работают с ограничениями в России из-за невыполнения требований законодательства (например, по локализации данных или удалению запрещённого контента). Среди них:
Telegram — работает с ограничениями (замедление передачи медиафайлов, возможны дальнейшие ограничения). klerk.ru +2
WhatsApp — полностью заблокирован (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). trueconf.ru +2
Viber, Discord, Skype, Microsoft Teams, WeChat, Snapchat, Threema — заблокированы или ограничены. trueconf.ru +1
«Белый список» сервисов
Минцифры формирует «белый список» сайтов и приложений, которые остаются доступными даже при ограничении мобильного интернета. В него входят критически важные ресурсы: государственные сервисы, банки, маркетплейсы, транспортные приложения, СМИ, сервисы доставки и др.. Список регулярно обновляется, актуальную информацию можно найти в официальном Telegram-канале Минцифры.
Если вы хотите оценить, как MAX влияет на трафик сайта, можно использовать косвенные методы:
UTM‑метки. Добавьте специальные метки к ссылкам, которые публикуете в каналах и чатах MAX. Затем отслеживайте переходы в Яндекс Метрике или Google Analytics. Пример метки: ?utm_source=max&utm_medium=chat&utm_campaign=promo_january.
Короткие ссылки. Используйте сервисы сокращения URL (например, VK CC) с встроенной аналитикой. Они покажут количество кликов по ссылкам, размещённым в MAX.
Отдельные лендинги. Создайте целевые страницы с уникальным доменом или подпапкой (например, site.ru/max‑promo) и рекламируйте их только через MAX. Сравнивайте трафик на эту страницу с другими каналами.
Анализ реферального трафика. В Яндекс Метрике и Google Analytics изучите раздел «Источники трафика» → «Реферальный трафик». Если пользователи переходят на сайт из MAX, он может отображаться как max.com или app.max.com.
MAX — это канал продвижения, а не инструмент аналитики. Чтобы измерить его вклад в посещаемость, используйте стандартные системы веб‑аналитики и отслеживайте целевые метрики через UTM‑метки или реферальные отчёты. При выборе сервисов важно учитывать текущие законодательные требования и рекомендации регуляторов.
Хотите увидеть свои показатели и понять, где теряете деньги? Для более детального изучения возможностей и оптимизации работы с маркетингом рекомендуется обращаться в сервис сквозной аналитики.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темыдо 2021 года
Это читают
09:04 Сегодня За выходные на Сахалине задержали более 20 выпивших водителей
09:57 Сегодня Сахалинские семьи участников СВО изготовили пасхальные корзинки
10:50 Сегодня В Южно-Сахалинске пожилая водитель сбила 14-летнего подростка на «зебре» и скрылась
10:56 Сегодня Сахалинка, защищая мужа, дала ложные показания
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
08:51 30 Марта Выставка к 120‑летию отмены каторги откроется на Сахалине
10:37 30 Марта Более двух тысяч семей Сахалина получают ежемесячное пособие на ребенка
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
12:15 26 Марта Более 30 участников СВО и их близких трудоустроили на Сахалине с начала года
Выбор редакции
- 12:15 Сегодня Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
- 12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
- 11:40 1 Апреля На Сахалине прошло первенство по греко-римской борьбе памяти Александра Бахмана
- 11:40 31 Марта Сахалинцам напоминают об опасности прикормки животных без владельцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?