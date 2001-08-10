Как выглядеть эффектно на фото – учимся у Елены Лихач

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профессионализм – главный козырь фотографа, делающего удачными снимки моделей-непрофессионалов. Девушкам и парням немодельной внешности важно продвижение в карьере, потому от фотографа ждут особых умений. Как достигает фотограф мастерства?

Философия эффектного снимка – хитрости фотомастера

Ключом к удачному фото является правильно выстроенное освещение. Это определенная концепция, в которой сочетается правильный дизайн помещения и расположение ламп. Светильники должны добиться главного – помочь мастеру поймать кадр, миг, лучший ракурс, где кожа, улыбка, волосы выглядят естественно и привлекательно. Профессионал подсказывает девушкам не из среды моделинга, как лучше встать, повернуться к свету, выявляя лучшие качества внешнего имиджа. Каждое фото должно отразить живые эмоции, позитивный настрой, дух времени.

Фотомастер, умело играющий со светом, ценится в фешн-среде. С его помощью можно замаскировать недостатки внешности, подчеркнуть достоинства, завуалировать неопытность модели. Часто девушки не обладают фотогеничной внешностью, и этот недостаток фотограф обязан компенсировать в кадре. Какими секретами владеет мастер?

Цель – сделать портретное фото. В этом случае неуместно просить девушку рассыпать волосы по плечам. Этот подход слишком отвлекает от лица. Образ получается расплывчатым. Более эффектно будет смотреться пучок, укладка локонов на одну сторону. Профессиональные модели знают, что лучше всего положить руки на бедра. Это наиболее удачная поза. Совсем неуместно смотрятся руки, покорно опущенные вниз и прижатые к телу. Важно правильно выстроить взгляд. Он должен проникать внутрь смотрящего, контактировать с человеком, который будет смотреть на фото. Отлично смотрится прямой взгляд, но не нужно «стрелять» глазами. В кадр должны попасть зрачки. Хорошие кадры получаются, если правильно поставлены плечи. Направленные на объектив плечи способствуют визуальному расширению фигуры. Это не женственно.

Главным «оружием» всегда является улыбка. Искренняя очаровательная, как у Елены Лихач, улыбка открывает возможности фотографу использовать лучший ракурс. Для Елены улыбка буквально стала визитной картой, благодаря которой она становится частым и желанным гостем на разных светских мероприятиях, благотворительных ужинах, выставках и концертах.

Постановочный сценарий нельзя игнорировать!

Фотосъемка является процессом творческим. Фотомастер, словно кинорежиссер, помогает фотомоделям. В результате их совместных действий удается получить идеальную картинку, которая потом нравится окружающим. Бывает, что импровизационный кадр великолепно получается. Но обычно такие моменты нужно ловить.

Многое зависит от настроения, погоды за окном, и больше всего такие кадры удаются профессиональным моделям. Ситуация с обычными женщинами требует двойного вложения сил и средств от фотографа. Однако в таких фотоснимках существует определенная порция живости, сюжетных загадок.