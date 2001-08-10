Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Велосипед это не только механическое транспортное средство, но и отличный тренажер для сердечно-сосудистой системы и организма в целом. На него не нужно никаких прав или специальных разрешений. Достаточно купить его в интернет-магазине Bike Center https://msk.bike-centre.ru/velosipedy/ и наслаждаться поездками на свежем воздухе.

Виды велосипедов

Существует более 10 видов данного средства передвижения, каждое из которых предназначено для определенного дорожного покрытия, целей и физиологии человека. Вот несколько самых распространенных типов велосипедов:

Дорожный. Предназначен для поездок по городу. Он не самый быстрый и манёвренный, зато удобный, надежный и комфортабельный. К таким велосипедам в комплект обычно прилагается фонарик, корзина, звонок и прочие полезные аксессуары. Шоссейный. Имеет очень тонкие колеса и легкую изогнутую раму, что позволяет набирать ему высокую скорость, обгоняя другие типы данного транспортного средства. Идеальный вариант для спортивных соревнований или любителей быстрой езды. Но его уровень комфорта ниже, чем у городского велосипеда, плюс он не способен ездить по пересеченной местности. Горный. Предназначен для езды по бездорожью. Для этого он оснащен широкими «зубастыми» покрышками, массивной рамой и амортизационной вилкой. Но эти же особенности делают его неудобным для поездок по асфальтированной дороге. Фэтбайк. Предназначен для езды по труднопроходимым поверхностям: снег, грязь, гравий, песок и пр. Трюковый. Его используют для выполнения сложных трюков, таких как: кульбиты, кувырки в воздухе, прыжок с трамплина с переворотом, а также много чего еще. Такие модели отличаются отсутствием подвески, очень прочной рамой и рулем, способным вращаться на 360 градусов.

В зависимости от выбранного типа механического средства разнится и цена на него. Узнать точную стоимость велосипедов в Москве можно на сайте компании Bike Center.

Польза от приобретения велосипеда

Катание на данном транспортном средстве несет ряд преимуществ для организма. Вот основные из них:

ускоренный обмен веществ, что приводит к нормализации работы ЖКТ;

активное сжигание калорий, препятствующее появлению лишнего веса;

улучшение эмоционального фона;

активизация мыслительной деятельности;

предотвращение варикоза;

развитие вестибулярного аппарата;

усиление сердечной мышцы и сосудов;

повышение общей выносливости организма;

активная вентиляция легких, позволяющая быстро выводить из них токсины городского воздуха.

Также люди, купившие велосипед, могут не беспокоится о парковочных местах. Благодаря компактным размерам, данное средство можно оставлять практически в любом месте. А еще велопрогулки это хороший способ провести семейный досуг или же найти новых друзей, с которыми есть большая вероятность познакомиться во время катания по городу.

Помимо прочего велосипед позволит значительно сэкономить собственный бюджет. В отличие от машины он не требует постоянной дозаправки топливом и дорогостоящего ремонта в случае поломки в специальных сервисах. Устранение неисправностей легко осуществляется собственными силами и не требует больших затрат.

Приобрести данное средство передвижения по доступным ценам можно прямо сейчас в компании Bike Center. Осуществляется продажа велосипедов Москве и другим городам России. Оформить заказ можно на сайте, заполнив форму с данными. Оплата производится через банковскую карту до получения товара. Более подробную информацию можно уточнить у менеджера по указанному на странице телефону.