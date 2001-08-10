22:59, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Ручной антицеллюлитный массаж в Киеве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Хотя целлюлит – это нормальное явление с точки зрения природы, стандарты красоты диктуют свои условия. Женщинам хочется быть красивыми и стройными, а для этого нужно избавиться от «апельсиновой корки».
Целлюлит – это сигнал к необходимости внести изменения в образ жизни. Образование «апельсиновой корки» подсказывает, что пришло время уделять больше времени физическим упражнениям и здоровому питанию. А чтобы побыстрее вернуть упругость кожи, следует не забывать и о специальном массаже. Он особенно эффективен, если сочетать его с диетой и фитнесом.
Массажист компании https://parlament-massage.kiev.ua/ начинает с очень осторожного разминания, вытягивания и растяжения, сначала работая над тем, чтобы ослабить жировую ткань. Терапевт также будет использовать технику сжатия и удержания непосредственно на участках, пораженных целлюлитом. Этот процесс разрушает отложения, которые находятся под кожей и формируют «апельсиновую корку».
Ручной антицеллюлитный массаж усиливает приток крови к проблемным местам. Подкожный жир разогревается, расщепляется и ускоренно выводится из организма естественным путем. Одновременно с этим расширяются поры на коже, она очищается, становится более упругой и бархатистой.
Жировые комки, хранящиеся под кожей, образуются из-за токсинов и являются основной причиной целлюлита. Массаж уменьшает количество токсинов, тем самым устраняя одну из основных причин целлюлита.
Вы увидите и почувствуете изменения уже после первого сеанса. А чтобы закрепить успех, желательно пройти курс процедур. При необходимости его можно повторять несколько раз в год.
Для дополнительного улучшения обмена веществ применяются антицеллюлитные масла. Они насыщают кожу питательными веществами, которые проникают в глубокие слои тканей и укрепляют их.
Массаж – это отличный способ воздействовать на стойкие участки целлюлита, с которыми нельзя справиться с помощью упражнений. Например, это внутренняя часть бедра. Это полностью естественная, неинвазивная процедура. Она намного эффективнее, чем антицеллюлитные масла или кремы, используемые отдельно. Массаж является гораздо более приятным лечением, чем многие изнурительные косметические процедуры. Помимо удаления целлюлита, массаж также уменьшает отечность и помогает улучшить общую текстуру и контуры кожи.
Источник: parlament-massage.kiev.ua
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