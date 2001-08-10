Польза и нетривиальность восточных сладостей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сколько бы врачи и диетологи не твердили о вреде сладкого, но люди не спешат отказываться от десертов и выпечки. Уже давно доказано, что эта продукция запускает в организме выработку гормона счастья и поэтому, часто с плохим настроением помогают бороться пирожные и печенье. Они также несут и ряд не самых приятных последствий, в частности негативно сказываются на весе, провоцируя его набор. Хотя есть такие продукты, которые имеют минимум вредных компонентов.
Восточные сладости покорили мир давно
Точно придутся по вкусу всем восточные сладости, с ними многие знакомы с детства и знают, что райское наслаждение дарит вовсе не "Баунти", а кондитерские изделия с Ближнего Востока. Они способны покорить сердце человека, который равнодушен к десертам, не говоря уже про сладкоежек и представительниц прекрасного пола. Кондитеры Сирии используют вековые рецепты своих предков, готовя настоящие произведения искусства, известные по всему миру. Это прекрасный вариант десерта к чаю или простых посиделок с друзьями. Замечательно они подходят для просмотра любимого сериала.
Наборы ближневосточного кондитерского великолепия
Чтобы получить оригинальные и вкусные изделия, достаточно купить набор восточных сладостей, а он включает массу кондитерских диковинок:
- пахлава;
- варбат;
- бакаж;
- ярбак;
- малек;
- суар;
- мабрум.
Такой набор станет прекрасным подарком, а главное оригинальным. С ним не стыдно будет прийти к друзьям на Новый год или поздравить любимую женщину с Днем святого Валентина. Восточные сладости станут прекрасной альтернативой для благодарности в форме плитки шоколада или коробки конфет.
Минимум вреда и максимум пользы
Ближневосточные кондитерские изделия изготавливаются только из натурального сырья. Здесь нет подсластителей и прочей химии, которую так обильно пихают в торты с пирожными. Поэтому поправиться от ярбака или мабрума очень сложно, даже если есть их большими количествами. Но много восточных сладостей съесть невозможно, они очень питательные и сытные. В основе большинства продуктов лежат орехи, а значит изделия несут пользу организму и активизируют мозговую деятельность.
Десерты не всегда должны ассоциироваться с чем-то вредным. Есть такая продукция, которая не только не вредит организму, но и несет для него определенную пользу. Речь про восточные сладости, которые заставляют испытывать неземное наслаждение. А наборы станут оригинальным и эксклюзивным подарком.
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