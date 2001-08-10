Трехкомнатные квартиры: кому подходят, преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выбирая квартиру для проживания, важно ориентироваться не только на финансовые возможности, но и потребности семьи. Например, трехкомнатные квартиры подходят не всем. Иногда целесообразнее не переплачивать за ненужные квадраты. Но в отдельных случаях «трешка» станет идеальным решением. Если вы рассматриваете покупку вторичных трехкомнатных квартир в Корсакове, можете обратиться в агентство «Этажи» по ссылке https://korsakov.etagi.com/realty/trehkomnatnye-kvartiry/, которое имеет большую базу проверенных объектов. Также стоит узнать, кому подойдет просторное жилье, какими преимуществами обладает.

Для кого подходят 3-комнатные квартиры

Как правило, такое жилье приобретают семьи с несколькими детьми. До принятия решения о покупке, стоит учесть несколько важных моментов:

количество рожденных и запланированных детей;

характеры и темпераменты каждого члена семьи;

возраст и половая принадлежность детей в семье.

В одной комнате могут относительно мирно сосуществовать однополые дети, разница в возрасте у которых не превышает 4 года. Если разрыв более 5 лет, нужно расселять братьев или сестер, так как у них мало общих интересов и разные возрастные особенности. Аналогичное правило распространяется на семьи, где дети конфликтуют на фоне разных темпераментов или убеждений.

Преимущества «трешки»

Для многих семей трехкомнатная квартира станет оптимальным решением. Подобная недвижимость имеет много весомых преимуществ:

Много спальных мест. В просторной квартире всегда найдется вариант размещения для гостей. Не давит пространство. В маленьких квартирах люди могут чувствовать себя дискомфортно, часто сталкиваться со стрессом, депрессивными состояниями. В просторной квартире отсутствует такой феномен. Много вариантов для организации хранения. В «трешке» все вещи поместятся. Если одного шкафа недостаточно, можно установить второй в соседней комнате. Большие возможности для дизайнерского оформления. Каждую комнату можно отремонтировать и оборудовать под запросы жильца, с учетом вкусовых предпочтений, возраста и прочих особенностей. Жилье на перспективу. Если семья с одним ребенком купит «трешку» после рождения второго или третьего малыша ей не придется решать квартирный вопрос и переезжать.

При этом трехкомнатные квартиры не подойдут одиноким людям и бездетным парам. Габаритное жилье предусматривает соответствующие счета за коммунальные услуги и поддержание чистоты. Для сдачи в аренду «трешка» также не подойдет. Большинство предпочитают снимать студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые стоят гораздо дешевле.

Если вы решили купить жилье в Корсакове, найти нужный вариант можно на сайте агентства «Этажи». Компания имеет большую базу проверенных квартир в разных районах города. Если оптимального решения не нашлось, можно подать заявку на подбор жилья по вашим параметрам. Для этого достаточно оставить контакты на сайте или по телефону компании.