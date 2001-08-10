Баскетбольные кроссовки для улицы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стритболисты используют для игры под открытым небом кроссовки с подошвой повышенной прочности с цепким протектором и надежной фиксацией голеностопа. Особое внимание уделяется материалу верха. Он должен быть легким и дышащим, но при этом иметь усиленный задник и носок. При выборе модели следует учитывать все - от позиции спортсмена (форвард, нападающий, защитник и др.) до материала покрытия уличной площадки.
Технологии и производители обуви для стритбола
В топ-5 пятерку брендов кроссовок для баскетболистов входят Adidas, Nike, Reebok, Under Armour и Puma. Не менее популярны кроссовки от профессионалов - Jordan Why Not Zer0.2, которые выпускает Майкл Джордан, и ANTA KT3 торговой марки Клея Томпсона - двукратного чемпиона NBA.
Производители обуви для спортсменов, играющих как в помещении, так и под открытым небом, постоянно совершенствуют технологию изготовления. Они расширяют ассортимент изделий за счет выпуска новых моделей. И если для игры в зале подходит обувь с мягкой, рифленой подошвой и рисунком "елочка", препятствующим скольжению по деревянному полу, то к уличной предъявляются иные критерии. Так, Adidas с учетом этой специфики разработал целую линейку Streetball.
Дизайн и функциональность кроссовок меняется каждый сезон благодаря внедрению инноваций, которые позволяют им оставаться легкими, а подошве - гибкой и эластичной. Прочные нити Flywire, внедренные Nike, Inc., помогают стопе сохранять устойчивость и стабильность в любом положении. Технология Futurenatural от Adidas с помощью анатомической колодки создает надежную фиксацию ноги. Отличную амортизации подошвы в модели для баскетболистов Nike Air Dot Weld Strobe обеспечивает воздушная подушка, литая вставка в Zoom Air от Adidas - фантастическое сцепление с покрытием.
Особенности обуви для стритбола
В каталоге интернет-магазина "Элемент" представлены лучшие баскетбольные кроссовки для улицы - тут. Менеджеры выбирают обувь, обращая внимание на протектор, материал верха (кожа или синтетика), тип фиксации (шнурки или ремешки), наличие съемных стелек и другие параметры.
Подошва качественных баскетбольных кроссовок для занятий под открытым небом должна отличаться хорошей амортизацией, при этом оставаясь жесткой и плотной. Будучи устойчивой к истиранию, она обеспечивает отличное сцепление с любым видом покрытия:
- асфальтом;
- резиновой крошкой;
- каучуком;
- искусственной травой.
Модели для улицы должны иметь достаточную высоту для надежной фиксации голеностопа во время прыжка. При покупке обуви следует обратить внимание на мидсоль - блок, который находится между стелькой и подошвой. Технология изготовления и качество материалов этой прокладки определяет плавность приземления, возможность совершить взрывной рывок или прыжок. Правильный выбор баскетбольных кроссовок для улицы с учетом всех рассмотренных параметров - залог успешной игры.
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