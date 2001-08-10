Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главная пара автомобиля УАЗ

По истечении определенного времени эксплуатации автомобиля автовладельцы сталкиваются с посторонним шумом и вибрацией со стороны редуктора. Данный фактор может указывать на выход из строя шестерни главной передачи или главной пары.

Что собой представляет главная пара УАЗ

Шестерня главной передачи редуктора или пара — это зубчатое приспособление - механизм, функции которого направлены на перенаправление крутящего момента от мотора через карданную передачу на автомобильные колеса. Полноприводные автомобили комплектуются двумя главными парами.

Причины замены шестерни главной передачи редуктора:

при выявлении механического повреждения;

износ (после длительной эксплуатации автомобиля);

по желанию автовладельца повысить тяговые характеристики автомобиля.

В большинстве случаев автовладельцы меняют пары из-за износа, и устанавливают такие-же, какими комплектовались автомобили заводом изготовителем УАЗов.

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Как выбрать главную пару на УАЗ 452, 469

Вышеуказанные модификации внедорожников наиболее распространены среди автовладельцев УАЗов. На таких УАЗах обычно устанавливаются шестерни главной передачи 37/8 или 41/8. В условиях бездорожья целесообразнее использовать главную пару УАЗ 37/8. Данная шестерня передачи в несколько раз повысит тяговые характеристики автомобиля, но, в то же время- УАЗ потеряет немного в скорости. Стоимость данной позиции на УАЗ напрямую зависит от производителя товара. В зависимости от производителя и условий эксплуатации автомобиля стоимость главной пары или шестерни редуктора может меняться. Опять же, в зависимости от личного опыта и финансовых возможностей, каждый автовладелец УАЗов выбирает данную позицию самостоятельно.

Как выбрать главную пару на УАЗ Патриот

На данную модификацию УАЗов с бензиновым ДВС в стандартном виде устанавливается шестерня передачи 37/9 с передаточным числом 4:11. Но многие автовладельцы, дабы увеличить тяговые характеристики меняю шестерни главной передачи с 37/9 на 37/8. Это связано с тем, что многие автовладельцы УАЗов используют свой автомобиль в экстремальных условиях- бездорожья.

Шестерни главных передач или главные пары, в зависимости от производителя, могут отличаться по цвету покрытия (напыления). Каждый производитель, дабы повысить износоустойчивость своей продукции, применяет свое напыление- черное, серое или полированное. Исходя из опыта и советов бывалых автомобилистов, выбор пары на свой УАЗ- прерогатива лично каждого автовладельца УАЗ.

Основное правило замены шестерни главной передачи (главной пары) УАЗ

Если возникла необходимость замены шестерни редуктора по причине износа иди повышения тяговых характеристик- то автовладелец должен знать, что поэлементно пара не меняется, шестерня редуктора, исходя из своего названия (главная пара), меняется комплексно. Нецелесообразно менять один хвостовик, оставляя основную шестерню и наоборот. В таких случаях данный узел не будет качественно выполнять свои функции. Важно отметить, что при замене шестерни главной передачи рекомендуется использовать новые крепежные материалы (фиксаторы, болты и т.д.).