Выгоды покупки мобильных лабораторий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобильная лаборатория — это передвижная конструкция в виде офиса на колесах, которая состоит из оборудования, диагностической техники и инструментов для производственных оценок. Такой транспорт может при надобности выехать в любое место и в полевых условиях осуществить диагностику разной продукции. Такие лаборатории внешне напоминают обычную машину, но внутри находится спец лабораторное оборудование.

Вы можете заказать производство мобильных лабораторий. В линейке лаборатории на базе шасси Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Крафтер». «Евраком» - официальный кузовостроитель отмеченных марок коммерческих авто. По этой причине все машины, переоборудованные на производстве компании, сохраняют гарантию производителя. Также в перечне оказываемых услуг установка холодильных установок на микроавтобусы.

Мобильные лаборатории находят применение в разных областях:

сельское хозяйство;

газо- и нефтедобыча, нефтепереработка;

экологический надзор;

строительство и др.

Достоинства мобильных лабораторий

Диагностические передвижные комплексы отличаются многофункциональностью, дающая возможность работать с широкой линейкой оборудования, и универсальное решение, обеспечивающее технологические нормы функционирования установок и комфортные условия работы сотрудников.

Смым главным преимуществом таких лабораторий является оперативность. Анализ, проведенный здесь, не заменяет полностью исследование в лаборатории причины этому во-первых не все приборы могут быть использованы в передвижном варианте, такие приборы дают большую погрешность.

Общую компоновку мобильной лаборатории определяют типы работ и необходимые транспортируемые измерительные установки. Колесную базу грузовика или легковой машины используют как участок под лабораторию и применяют для выездных мероприятий на предприятии.

Мобильные лаборатории находят применение практически во всех сферах хозяйства, например, могут использоваться для оценки качества строительных процессов. Также распространены передвижные диагностические объекты, контрольно-измерительные модели для оценки уровня загрязнений природы, водоемов, электроизмерительные решения.

При необходимости в комплектацию лаборатории включаются различные дополнительные устройства - высокая крыша, система кондиционирования воздуха и световой люк в крыше, тексты и логотипы на борту авто, переговорное приспособление в перегородке, вентиляция кузова, столы и прочее.