Выгоды покупки мобильных лабораторий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мобильная лаборатория — это передвижная конструкция в виде офиса на колесах, которая состоит из оборудования, диагностической техники и инструментов для производственных оценок. Такой транспорт может при надобности выехать в любое место и в полевых условиях осуществить диагностику разной продукции. Такие лаборатории внешне напоминают обычную машину, но внутри находится спец лабораторное оборудование.
Вы можете заказать производство мобильных лабораторий. В линейке лаборатории на базе шасси Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, «Фольксваген Транспортер» и «Фольксваген Крафтер». «Евраком» - официальный кузовостроитель отмеченных марок коммерческих авто. По этой причине все машины, переоборудованные на производстве компании, сохраняют гарантию производителя. Также в перечне оказываемых услуг установка холодильных установок на микроавтобусы.
Мобильные лаборатории находят применение в разных областях:
- сельское хозяйство;
- газо- и нефтедобыча, нефтепереработка;
- экологический надзор;
- строительство и др.
Достоинства мобильных лабораторий
Диагностические передвижные комплексы отличаются многофункциональностью, дающая возможность работать с широкой линейкой оборудования, и универсальное решение, обеспечивающее технологические нормы функционирования установок и комфортные условия работы сотрудников.
Смым главным преимуществом таких лабораторий является оперативность. Анализ, проведенный здесь, не заменяет полностью исследование в лаборатории причины этому во-первых не все приборы могут быть использованы в передвижном варианте, такие приборы дают большую погрешность.
Общую компоновку мобильной лаборатории определяют типы работ и необходимые транспортируемые измерительные установки. Колесную базу грузовика или легковой машины используют как участок под лабораторию и применяют для выездных мероприятий на предприятии.
Мобильные лаборатории находят применение практически во всех сферах хозяйства, например, могут использоваться для оценки качества строительных процессов. Также распространены передвижные диагностические объекты, контрольно-измерительные модели для оценки уровня загрязнений природы, водоемов, электроизмерительные решения.
При необходимости в комплектацию лаборатории включаются различные дополнительные устройства - высокая крыша, система кондиционирования воздуха и световой люк в крыше, тексты и логотипы на борту авто, переговорное приспособление в перегородке, вентиляция кузова, столы и прочее.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 03:23 Сегодня Выгоды покупки мобильных лабораторий
- 03:26 Сегодня Как выбрать главную пару на УАЗ
- 03:24 Сегодня Проверка квартиры перед покупкой: онлайн, быстро и удобно
- 03:26 Сегодня Бухгалтерские услуги в Беларуси
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 09:52 Вчера Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
- 14:52 24 Сентября "Экстремалы" названы лучшим спектаклем на фестивале в Хабаровске
- 12:42 24 Сентября Сахалинцы могут получить статус "социального предпринимателя" и 500 тысяч рублей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?