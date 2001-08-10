Что подарить маме на день рождения недорого или сделанное своими руками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мама – в одном этом слове содержится масса любви, нежности и тепла. Родительницы делают для своих детей всё, что только могут, дают им всё, что имеют. В день рождения любимой мамочки мальчики и девочки хотят показать ей благодарность, выразить ответную любовь. Лучший способ сделать это – преподнести подарок от души. Но как быть, если ребёнок – еще подросток, располагающий лишь небольшой суммой денег или вовсе не имеющий собственных финансов?

Выход есть. Рассмотрим различные идеи подарка маме на день рождения от подростка.

Подарок своими руками

Многие подростки считают, что мамы не оценят презент, сделанный самостоятельно, потому что он слишком «детский». Однако родителям совсем неважна его стоимость. Они рады просто вниманию и тому, что дети о них думают. Поэтому самодельный подарок не хуже, а даже лучше покупного: в него вложены чувства, фантазия, забота.

Сюда могут подойти следующие варианты:

Коллаж с фотографиями. Распечатав самые любимые мамины снимки, можно составить из них коллаж. В промежутках между фото написать пожелания или комплименты. Или сделать более оригинально, написав приятные вещи под фото, прикреплённые к самому коллажу лишь за одну сторону или уголок. Если немного напрячь фантазию, то на ум могут прийти необычные темы такого коллажа, например, «Как ты менялась». Его идея заключается в том, чтобы выбрать по одной фотографии именинницы за каждые 10-15 лет её жизни (можно за меньшие промежутки, если фотографии делались чаще), расположить их в хронологическом порядке и охарактеризовать каждую. Для примера: 10 лет – гордость родителей, 20 лет – начинающая хозяйка и любимая жена, 35 лет – дорогая мамочка для двоих детей, 45 лет – красавица и самая лучшая мама на Земле и т. п. Мыло собственного изготовления. Располагая совсем небольшой суммой, можно купить специальную основу для изготовления мыла, мамино любимое ароматическое масло, травы или экстракты, краситель. Приготовление косметического средства может занять сутки, так как оно небыстро застывает. Торт, пирог, печенье. Если дети умеют готовить, то они могут удивить любимую мамочку вкусной выпечкой. Несмотря на то, что продукты были куплены родителями, во время приготовления человек вкладывает в блюдо душу и любовь. Что ещё нужно для хорошего подарка? Однако кулинария не всем поддаётся с первого раза, поэтому стоит потренироваться в приготовлении того торта/пирога/печенья/пирожного, который станет подарком. Закладка для книги. Многие женщины любят читать, а читающему человеку всегда пригодится закладка. Причём много закладок быть не может, потому что они быстро изнашиваются, рвутся, ломаются, теряют достойный внешний вид. Поэтому книжный аксессуар, отделанный красивыми ленточками, нитками, бисером, цветной бумагой станет ярким и нужным подарком. Можно сделать тканевую закладку, если обшить картонную полоску разноцветными лоскутками, а сверху пришить кисточку из ниток мулине или помпон. Теплые носки или шарф и перчатки. Если именинница родилась зимой или осенью, то прекрасным сюрпризом ей станут вязаные носки или шарфик. Однако о таком презенте стоит позаботиться за пару месяцев, так как освоение техники вязания может занять немалое количество времени.

Недорогие варианты подарка маме на день рождения

Если подросток уже работает и имеет в своём распоряжении хотя бы небольшую сумму, то можно потратить её на недорогой, но выбранный с душой подарок. Например:

Набор для творчества. Если именинница занимается вышивкой, рисованием по номерам, лепкой из полимерной глины, бисероплетением, то вопрос недорого подарка решён. Он будет полезен и женщинам, которые не интересуются рукоделием – появится повод для освоения нового хобби. Книга. Это, по мнению многих поколений, лучший подарок. И действительно, ничто другое не способно подарить аналогичное ощущение погружения в параллельные миры, романтическую или приключенческую историю. Книга, выбранная с учётом интересов и желаний мамы, может стать полезным подарком, который поможет расслабиться после трудного рабочего дня. Умные часы-трекер. Такой маленький и полезный аксессуар стоит не так дорого, как предполагают многие люди. За помощника в ведении активного и правильного образа жизни можно отдать и всего 500 рублей. Конечно, в часиках за подобную сумму не будет большого количества функций, но такие базовые, как шагомер, отслеживание сна, пульсометр, подразумеваются. И этого достаточно для начинающего.

Средства для ухода за собой. Мамы, как и любые женщины, хотят баловать себя такими маленькими радостями, как скрабы, гели для душа, пенки и крема для тела, бомбочки и масла для ванн. Но лишние деньги они привыкли тратить на детей, родителей, мужа, а не на собственные удовольствия. Поэтому дети-подростки вместе с папой могут отправиться в магазин косметики и купить для именинницы разнообразные приятные мелочи, которые помогут ей почувствовать себя маленькой девочкой и порелаксировать. Чехол на телефон, расписанный ребёнком. Если дети знают модель маминого телефона, то необычным и функциональным подарком станет чехол на него. Добавить аксессуару уникальности можно с помощью самостоятельной росписи. Купив акриловые краски, трафареты, перманентные маркеры, бусинки и ленточки, наклейки, реально создать настоящую коллекцию оригинальных «нарядов» для смартфона любимой мамы.

Источник: milarky.ru