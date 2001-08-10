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Нормальный рост ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Нормальный рост ребенка
Многие родители задаются вопросом: как определить, нормально ли развивается их ребенок? И действительно, некоторые дети стремительно прибавляют в росте и со временем становятся одними из самых высоких в классе, а другие ребята наоборот, оказываются довольно миниатюрными. Как понять, растет ли ребенок согласно принятым нормам?
Каким должен быть нормальный рост ребенка?
- С рождения и до года. Малыши рождаются с ростом примерно 50 см, к году они набирают около двадцати сантиметров. Также следует учитывать, что мальчики в таком возрасте немного выше девочек. Интересно, что малыши, пребывающие на грудном вскармливании, растут быстрее, чем те, которые питаются смесями. Врачи ежемесячно проводят измерение окружности головы, веса и роста. Если результаты не устраивают специалиста, то можно предполагать наличие хронических заболеваний. Несоответствие окружности головы к росту может свидетельствовать о проблемах, но высокий рост зачастую не является тревожным сигналом;
- От 1 до 3 лет. С течением времени пухлость конечностей и всего тела понемногу сходит. Ребенок к трем годам становится активнее, но рост немного замедляется. Дети вырастают примерно до метра и весят в среднем 14 кг. Врач уже может рассчитать индекс массы тела ребенка. Если результат измерений оказывается неудовлетворительным, то это может свидетельствовать о том, что ребенок ест слишком мало здоровой пищи и злоупотребляет вредной;
- От 4 до 9 лет. До девяти лет дети прибавляют в росте на 5-7,5 см в год. Девочки, у которых половое созревание начинается раньше, могут совершить значительный скачок в росте. Если ребенок растет медленно, то проблема может крыться в эндокринных нарушениях. Обратитесь к эндокринологу, чтобы подтвердить или исключить проблему;
- От 10 до 14 лет. Для детей скачок роста в этом возрасте является решающим. Мальчики растут с 11 до 16 лет, а девочки – до начала менструаций. Когда начинаются месячные, то закрываются пластинки роста в костях. Если ваш ребенок плохо растет, то скорее всего проблема будет скрываться в щитовидной железе.
Каждый ребенок индивидуален, и нельзя сравнивать динамику его роста с другими детьми. Он может расти намного быстрее их и быть довольно высоким для своего возраста.
В заключении отметим. Что у всех ребят есть скачки роста. В это время значительно ускоряется деление клеток и удлинение костей. Если есть жалобы на внезапные боли в груди, то, скорее всего это – боли роста. Они возникают из-за того, что хрящ не может расти так же быстро, как кости, поэтому он растягивается.
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