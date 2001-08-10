Тихоокеанское
информационное агентство
11 Августа 2021
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Виды кузова «ГАЗели»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«ГАЗель» - универсальная машина, которая популярна nблагодаря своим техническим особенностям и возможности конфигурации кузова. Она может быть приспособлена для любой задачи, при этом быстро окупается, если приобретается для бизнеса. Да, сравниться с большегрузами она не сможет, но при этому, ей нет равных в балансе маневренности на дороге и грузоподъемностью.

В отличие от импортных аналогов, «ГАЗель» надежна, вполне комфортабельна, эргономична и легко переконфигурируется под нужные задачи. Основной вопрос потребителей – с каким кузовом приобретать машину. Далеко не всегда ее приобретают под определённые нужды. В большинстве случаев она используется как универсальное транспортное средство с многозадачностью.

Какие кузова сегодня можно приобрести?

Выделяют несколько основных типов каркаса:

  • Тентованая. В качестве внешнего покрытия используется тент на газель. Этот жёсткий материал водонепроницаем, вполне дешев, долговечен и легко крепится к каркасу машины паракордами, шнурами или хомутами. В такой машине можно перевозить что-угодно, кроме легко бьющихся элементов (стекло, фарфор и прочее), если они не будут правильно закреплены. Кузов проветривается за счет отверстий, но при этом, в него не поступает вода во время ливней или снега. Он не гниет, не рвется, может иметь окраску. Универсальная модель для работы и личных нужд.
  • Цельнометалическая. Этот каркас газели - ее продолжение и основная несущая конструкция. Внутри такой машины может быть багажное отделение, пассажирский отсек, или же все вместе. Корпус из металла может иметь окна, или просто формы-выемки под них. Также на крыше такого транспорта (его кузовного отсека) может быть люк. Отличная модель, крепкая, достойная по цене, прочная и долговечная. Из нее также можно сделать универсальный автомобиль под многие нужды.
  • «Катюша». По форме кузов такой модели является удлинённым остовом стандартного кузова. На такой машине можно возить длинные габаритные материалы, располагая их диагонально. Или просто складировать менее длинные детали в кузов. Подойдет под перевозку бревен, труб и других материалов. Быстро окупает свою цену, надежная и долговечна. При необходимости на нее можно поставить дуги и прикрепить тент, главное найти материал по размеру.
  • «Фермер». Фактически, это та же тентованная газель, но немного модифицированная. Повышена грузоподъёмность, в салоне могут уместиться 5 человек. Без проблем может работать в сельском хозяйстве.
  • Рефрижератор. По факту это холодильных на колесах. Подойдет для ИП, кто занимается поставкой продуктов питания в свои магазины. Не большая, но вместительная, способна поддерживать переделённые температуры внутри камеры. Какой-либо тента на такую газель не требуется. Ее каркас жесткий и герметичный.
  • Пирамида. Любимая модель производителей и установщиков пластиковых окон. Имеет конусное или трапецевидное крепление для конструкций, которые опасно перевозить в полностью вертикальной или горизонтальной плоскостях. Также может быть снабжена тентом.
  • NEXT. Это достаточно новая модель. Каркас газели полностью состоит из металла. Форма корпуса – параллелепипедная. Также может иметь тент в качестве дополнительной изоляции. В модели может быть предусмотрено 3 или 7 пассажирских мест. Вместительная, прочная, удлиненная, грузоподъемная и надежная.

Какую модель кузова выбрать?

Чтобы купить кузов на газель, который подойдет для работы на транспортном средстве, нужно представить для него задачи, которые предстоит выполнять на автомобиле. Исходя из них и других условий эксплуатации можно анализировать, какую модель взять. Нет смысла брать цельнометаллическую машину, если в ней будут возить только металлолом или картошку с полей. А если необходимо возить продукты в свой магазин, то можно рассмотреть покупку рефрижератора. А если нужна полностью универсальная машина, стоит присмотреться в разновидности NEXT.

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