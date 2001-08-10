Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«ГАЗель» - универсальная машина, которая популярна nблагодаря своим техническим особенностям и возможности конфигурации кузова. Она может быть приспособлена для любой задачи, при этом быстро окупается, если приобретается для бизнеса. Да, сравниться с большегрузами она не сможет, но при этому, ей нет равных в балансе маневренности на дороге и грузоподъемностью.

В отличие от импортных аналогов, «ГАЗель» надежна, вполне комфортабельна, эргономична и легко переконфигурируется под нужные задачи. Основной вопрос потребителей – с каким кузовом приобретать машину. Далеко не всегда ее приобретают под определённые нужды. В большинстве случаев она используется как универсальное транспортное средство с многозадачностью.

Какие кузова сегодня можно приобрести?

Выделяют несколько основных типов каркаса:

Тентованая. В качестве внешнего покрытия используется тент на газель. Этот жёсткий материал водонепроницаем, вполне дешев, долговечен и легко крепится к каркасу машины паракордами, шнурами или хомутами. В такой машине можно перевозить что-угодно, кроме легко бьющихся элементов (стекло, фарфор и прочее), если они не будут правильно закреплены. Кузов проветривается за счет отверстий, но при этом, в него не поступает вода во время ливней или снега. Он не гниет, не рвется, может иметь окраску. Универсальная модель для работы и личных нужд.

Цельнометалическая. Этот каркас газели - ее продолжение и основная несущая конструкция. Внутри такой машины может быть багажное отделение, пассажирский отсек, или же все вместе. Корпус из металла может иметь окна, или просто формы-выемки под них. Также на крыше такого транспорта (его кузовного отсека) может быть люк. Отличная модель, крепкая, достойная по цене, прочная и долговечная. Из нее также можно сделать универсальный автомобиль под многие нужды.

«Катюша». По форме кузов такой модели является удлинённым остовом стандартного кузова. На такой машине можно возить длинные габаритные материалы, располагая их диагонально. Или просто складировать менее длинные детали в кузов. Подойдет под перевозку бревен, труб и других материалов. Быстро окупает свою цену, надежная и долговечна. При необходимости на нее можно поставить дуги и прикрепить тент, главное найти материал по размеру.

«Фермер». Фактически, это та же тентованная газель, но немного модифицированная. Повышена грузоподъёмность, в салоне могут уместиться 5 человек. Без проблем может работать в сельском хозяйстве.

Рефрижератор. По факту это холодильных на колесах. Подойдет для ИП, кто занимается поставкой продуктов питания в свои магазины. Не большая, но вместительная, способна поддерживать переделённые температуры внутри камеры. Какой-либо тента на такую газель не требуется. Ее каркас жесткий и герметичный.

Пирамида. Любимая модель производителей и установщиков пластиковых окон. Имеет конусное или трапецевидное крепление для конструкций, которые опасно перевозить в полностью вертикальной или горизонтальной плоскостях. Также может быть снабжена тентом.

NEXT. Это достаточно новая модель. Каркас газели полностью состоит из металла. Форма корпуса – параллелепипедная. Также может иметь тент в качестве дополнительной изоляции. В модели может быть предусмотрено 3 или 7 пассажирских мест. Вместительная, прочная, удлиненная, грузоподъемная и надежная.

Какую модель кузова выбрать?

Чтобы купить кузов на газель, который подойдет для работы на транспортном средстве, нужно представить для него задачи, которые предстоит выполнять на автомобиле. Исходя из них и других условий эксплуатации можно анализировать, какую модель взять. Нет смысла брать цельнометаллическую машину, если в ней будут возить только металлолом или картошку с полей. А если необходимо возить продукты в свой магазин, то можно рассмотреть покупку рефрижератора. А если нужна полностью универсальная машина, стоит присмотреться в разновидности NEXT.