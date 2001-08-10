Сахалинцы вновь стали жертвами мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Так, 17 июля в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» обратилась жительница Охинского района 1980 года рождения. Она сообщила, что в период с 25 апреля по 26 июня неизвестные лица обманным путём под предлогом вложения денег в инвестиции похитили принадлежащие ей сбережения в размере 3 720 000 рублей, из которых 855 тысяч были взяты в кредит.

Во втором случае пострадавшей стала 77-летняя жительница Поронайска. В период с 22 по 24 июня ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками военной прокуратуры. Под предлогом декларирования имеющихся сбережений они убедили женщину передать деньги курьеру, который приехал к ней домой. Женщина упаковала сумму в 1 207 995 рублей в черный пакет и передала молодому человеку, назвавшему ранее оговорённый пароль. Взамен она получила поддельное уведомление о декларации.

Третьей жертвой стала 82-летняя жительница Корсакова. Ей неоднократно звонили неизвестные, расспрашивали о банковском счёте и предлагали снять с него деньги. Несмотря на первоначальный отказ, позже заявительница обнаружила недостачу на своём счету в размере 39 995 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

Внимание!!! Полиция предупреждает:

Внимательно изучайте информацию о продавце или покупателе. Обращайте внимание на длительность размещения на платформе, количество отзывов и их характер.

Совершайте сделки исключительно в рамках функционала проверенных сайтов объявлений и интернет-магазинов. Избегайте переписки и обсуждения деталей сделки в сторонних мессенджерах, если это не предусмотрено правилами платформы.

Никогда не переходите по неизвестным ссылкам, присланным вам собеседником. Мошенники часто создают фишинговые сайты, имитирующие популярные платформы или службы доставки, чтобы похитить данные вашей банковской карты. Помните, что для оплаты или оформления доставки официальные сервисы не требуют ввода данных карты по внешним ссылкам.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам полный номер банковской карты, срок ее действия, трехзначный код безопасности (CVV/CVC) на оборотной стороне, а также пароли из SMS-сообщений, приходящие для подтверждения операций. Эти данные – ключ к вашим денежным средствам.

По возможности используйте наложенный платеж, безопасные сделки с резервированием средств на платформе (если такая функция предусмотрена), или оплату наличными при получении товара после его осмотра.

Если цена на товар значительно ниже рыночной, это должно вызывать подозрения. Зачастую это уловка мошенников, чтобы привлечь внимание.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников:

Немедленно свяжитесь со своим банком для блокировки карты и отмены несанкционированных операций.

Сохраните всю имеющуюся информацию: скриншоты переписки, ссылки, номера телефонов, данные объявлений.

Как можно скорее обратитесь с заявлением в ближайшее отделение полиции или по телефону 102 (с мобильного).