11:30, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие

В Сахалинской области продолжаются проверки владельцев оружия. За неделю сотрудники регионального управления Росгвардии осмотрели больше ста мест хранения у граждан и организаций, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Нарушения нашли у восьми человек. Их оштрафовали, оружие изъяли, а четыре разрешения на хранение и ношение аннулировали. В Корсакове, Холмске, Углегорске и Южно-Сахалинске у владельцев, которые не прошли обязательную медкомиссию, забрали 11 гладкоствольных ружей. Еще четыре ружья и травматический пистолет изъяли у жителя Южно-Сахалинска, которого подозревают в умышленном преступлении.

Восемь охотничьих ружей жители региона сдали сами. Всего за неделю изъято 28 единиц огнестрельного оружия, из них два — с нарезным стволом. До устранения нарушений все оно будет храниться в подразделении ведомства.

