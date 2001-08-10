В областном центре иностранный гражданин привлекается к уголовной ответственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по городу Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела иностранного гражданина около одного из домов по улице Песочная, с признаками насильственной смерти.
В совершении преступления обвиняется брат умершего.
По версии следствия, между мужчинами сложились личные неприязненные отношения на почве ненадлежащего выполнения потерпевшим своих трудовых обязанностей на одном из строительных объектов, где оба работали. Из-за этого они поссорились. Во время конфликта обвиняемый нанес несколько ударов кулаком в область головы потерпевшего, а когда мужчина упал на землю – задушил его.
По уголовному делу следователями проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз, по ходатайству следственного органа в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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