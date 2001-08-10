На Сахалине стартовали всероссийские соревнования по лёгкой атлетике памяти тренера Татьяны Быковой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовали всероссийские соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры РФ Татьяны Фёдоровны Быковой. На старты в легкоатлетическом манеже вышли более 170 спортсменов.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, участие принимают легкоатлеты из республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей. Мероприятие организовано в рамках госпрограммы "Спорт России".
Эти состязания имеют для нас особое значение. Они посвящены человеку, который внёс значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, посвятил свою жизнь служению этому благородному делу. Память о Татьяне Фёдоровне Быковой живёт не только в добрых воспоминаниях, но и в продолжении её дела, в новых поколениях сахалинских легкоатлетов, - приветствовал участников заместитель министра спорта региона Станислав Тюрин.
В течение двух дней спортсмены поборются за медали в беговых дисциплинах, прыжках и толкании ядра.
В прошлом году мы уже проводили всероссийские соревнования, а в этом посвящаем их памяти Татьяны Фёдоровны Быковой. Это был очень значимый человек не только в лёгкой атлетике, но и в спорте в целом. Именно Татьяна Фёдоровна дала толчок к тому, чтобы у нас появился этот замечательный манеж, - сказал главный судья Алексей Жижикин.
В первый день спортсмены соревновались в забегах на 60, 400 и 1500 метров, тройном прыжке, беге на 2000 метров с препятствиями и прыжках в высоту.
Состязания продолжатся 14 ноября в 10:00 в легкоатлетическом манеже. Вход свободный.
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