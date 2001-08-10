Спортсмены с ОВЗ впервые состязались в смешанной легкоатлетической эстафете на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

I легкоатлетическая смешанная эстафета среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями) прошла в Южно-Сахалинске.

Мероприятие объединило в легкоатлетическом манеже более 20 участников в составе восьми команд. Атлетов ожидала командная эстафета: первый член команды преодолевал 150 метров, второй – 50, третий – 200 метров.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам соревнований победу одержали Диана Столярова, Денис Мусин и Егор Безгинов, показав результат 1:14,1 секунды. На втором месте, уступив 0,1 секунды, расположились Максим Девяткин, Алексей Самарин и Сергей Тишкин (1:14,2).

17-летний Сергей Тишкин рассказал: «Сейчас у меня III взрослый разряд. Я поставил себе цель – до 18 лет постараться выполнить мастера спорта. В этом году на всероссийских соревнованиях в Тольятти я стал третьим на дистанциях 400 и 800 метров. В лёгкую атлетику меня привёл брат, когда мне было 8 лет, и мне очень быстро понравилось. Постоянно после занятий в нашей коррекционной школе теперь занимаюсь. У нас есть беговая дорожка на 100 метров и подготовленный круг на 500 метров вокруг школы».

Почётное третье место заняли Владислав Герасимов, Татьяна Дмитриева и Руслан Тумайкин (1:15,5).