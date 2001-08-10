В Южно-Сахалинске прошел юбилейный турнир по армейскому рукопашному бою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

X Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти майора Виктора Дудкина, прошёл в Южно-Сахалинске. Звание сильнейших в стенах спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе оспаривали более 200 спортсменов в возрастных категориях «10–13 лет», «14–17 лет» и «18 лет и старше». Они представляли островной регион и Приморский край.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участников приветствовали сенатор РФ от Сахалинской области Андрей Хапочкин, заместитель министра спорта Станислав Тюрин и вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. Тюрин отметил, что армейский рукопашный бой воспитывает дисциплину, силу духа, уважение к сопернику и умение преодолевать трудности. Он поблагодарил федерацию за сохранение традиции и памяти о Викторе Дудкине.

Организатор турнира, президент федерации армейского рукопашного боя островного региона Евгений Пряхин отметил важность стартов: «В первую очередь, здесь мы чтим память героя, совершившего подвиг. Много лет назад мы начинали с городского турнира, позже он стал региональным, потом – дальневосточным. Теперь в течение пяти лет имеет статус всероссийского. Для нас очень важно, что спортсмены не только с Сахалина, но и со всей страны узнают о Викторе Дудкине».

Участник соревнований, 20-летний Фарбод Камилов из Южно-Сахалинска, рассказал, что с детства занимался дзюдо, а в рукопашный бой пришёл три года назад. Он уже выступал на дальневосточных стартах, занимал второе и третье места. По его словам, в рукопашном бою всегда серьёзные соперники, и он старается переоценивать их и быть готовым ко всему, потому что недооценивать соперника – большая ошибка.

По итогам состязаний в категории «10–13 лет» победу одержала команда «ФАРБ-Сахалин». Вторыми стали представители федерации рукопашного боя Сахалинской области, третьими – федерация грэплинга. В группе «14–17 лет» золото у «АРБ-Сахалин», серебро – у «ФАРБ-Сахалин», бронза – у островной федерации рукопашного боя. В старшей группе лидировал 68-й армейский корпус (команда 2), второе место – у 68-го армейского корпуса (команда 1), третьими стали представители сахалинской федерации рукопашного боя.