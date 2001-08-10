Турнир памяти участника СВО Александра Алексеева по тхэквондо прошёл в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 70 тхэквондистов из Южно-Сахалинска, Холмска и села Чехов почтили память участника специальной военной операции Александра Алексеева турниром по тхэквондо ИТФ.
Спортсмены выступили в трёх дисциплинах – туль (формальный комплекс упражнений), спарринг (бои) и сила удара, то есть разбивание досок.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, участник соревнований Владислав Алиев отметил, что занимается этим видом спорта около пяти лет и считает его частью своей жизни. По его словам, тхэквондо – серьёзная дисциплина, в которой совмещаются гармония и жёсткость. Здесь важна дисциплина и воля к победе.
По итогам состязаний победителями в своих категориях стали Дмитрий Слободчиков, Екатерина Мишенко, Евгений Чан, Софья Четверикова, Полина Савчук, Александр Пак, Никита Яхно, Андрей Тимко, Тимур Марьясов, Денис Ли, Матвей Белецкий, Роман Макушин, Денис Фатькин, Елисей Кудлай, Алманбет Танаев, Даниил Логинов, Максим Пацык, Рамиль Гайнутдинов, Макар Воронков, Максим Золотарев, Юрий Фартушный, Леонид Мамкин, Мария Мишенко, Нелли Кондрашова, Валерия Оробец, Михаил Романенко, Варвара Аруева, Мурад Вердиев и Милана Ким.
Александр Алексеев был воспитанником холмской школы тхэквондо ИТФ. Он погиб в 2023 году, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. Турнир посвящён его памяти и всех ребят, которые отдали жизнь, защищая Родину.
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