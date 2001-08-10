В Сахалинской области состоялось первенстве по пулевой стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 60 спортсменов из Анивы, Томари и Южно-Сахалинска сразились за лидерство на первенстве Сахалинской области по пулевой стрельбе. Состязания проходили среди юношей и девушек до 17 лет в стрелковом тире спортивной школы игровых видов спорта Южно-Сахалинска. Мероприятие организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, победителями общекомандного турнира стали ребята из областного центра. Второе место у анивчан, третье – у команды из Томари.

В упражнении «винтовка пневматическая, 10 м» среди смешанных пар лидерами стали Валерия Янченко и Даниил Горбунов. Серебро у Оксаны Ивановой и Григория Шабалдашова, бронза – у Марии Кравцовой и Дениса Загнойко. Все спортсмены из Южно-Сахалинска.

В упражнении «пистолет пневматический, 10 м» среди смешанных пар золотые медали взяли Маргарита Боргунова и Дмитрий Иванов. Вторые места у Лилии Калашниковой и Дмитрия Папина. На третьем месте – Кира Рубцова и Степан Родный. Все стрелки – южносахалинцы.