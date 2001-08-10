Еще 80 жителей Южно-Сахалинска получили знаки ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё 80 южносахалинцев получили знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивные награды вручили горожанам, успешно выполнившим нормативы в своих возрастных ступенях. Большинство участников движения блестяще справились со всеми испытаниями и завоевали золотые знаки ГТО.

Торжественная церемония объединила любителей спорта и здорового образа жизни разных поколений. Наряду со взрослыми в зале Сахалинской областной библиотеки собрались учащиеся школ №1 и №3, а также воспитанники детских садов «Кораблик», «Малыш» и «Лукоморье».

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, с высокими результатами участников поздравил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко. Он подчеркнул, что на прошлой неделе Южно-Сахалинск одержал победу во Всероссийском конкурсе «Семейная столица России». Почётный статус подтвердил лидерство областного центра в создании комфортной среды для семей и развитии спортивной инфраструктуры. Особенно ценно, когда движение ГТО становится семейной традицией: нередки случаи, когда бабушки и дедушки ведут за собой внуков, или ребёнок, получив первый заветный знак, вдохновляет родителей на регулярные тренировки.

Боженко обратился к активистам: «Одно дело просто пробежать дистанцию на уроке физкультуры, и совсем другое – выполнить норматив на заветный знак отличия. Это испытание на прочность, серьёзная ответственность и преодоление себя. Желаю каждому не останавливаться, переходить на следующие ступени и обязательно стремиться к золоту».

Своими впечатлениями поделился обладатель золотого знака, учащийся школы №1 Артём Карпенко: «Почувствовал себя по-настоящему сильным, ведь такую высокую награду вручают не каждому. Добиться успеха помогла спортивная гимнастика – она дала хорошую базу и выносливость. На тестировании тяжелее всего дались упражнения на гибкость и наклоны, зато отжимания выполнил на максимум. Здорово быть в отличной форме и подавать правильный спортивный пример сверстникам».

Среди тех, кто сделал первый шаг в движении ГТО, были и самые юные горожане. Воспитанник детского сада «Лукоморье» Дима Гаков пришёл на церемонию вместе с мамой Александрой. Она отмечает, что любовь к активному образу жизни сыну прививают с раннего детства: в детском саду регулярно проводят тренировки по бегу, лыжам и роликовым конькам, которые очень нравятся малышам.

«Испытываю гордость за сына: он проявил спортивный характер, – поделилась Александра. – Мы уже договорились, что на следующем возрастном этапе обязательно поборемся за высшую, золотую награду. Личный пример ребёнка вдохновил и меня: сейчас изучаю нормативы для своей ступени и тоже планирую выполнить комплекс. Радует, что наш Южно-Сахалинск развивается как спортивный город. Благодаря доступным секциям, социальному фитнесу и новым спортивным объектам у каждого жителя есть возможность заниматься физкультурой».

С начала года в Южно-Сахалинске к выполнению нормативов ГТО приступили почти две тысячи участников, из них 1358 человек уже получили знаки отличия. В спортивное движение активно включены школы и детские сады, также к тестированию всё чаще присоединяются трудовые коллективы.