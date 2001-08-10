Еще 80 жителей Южно-Сахалинска получили знаки ГТО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ещё 80 южносахалинцев получили знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивные награды вручили горожанам, успешно выполнившим нормативы в своих возрастных ступенях. Большинство участников движения блестяще справились со всеми испытаниями и завоевали золотые знаки ГТО.
Торжественная церемония объединила любителей спорта и здорового образа жизни разных поколений. Наряду со взрослыми в зале Сахалинской областной библиотеки собрались учащиеся школ №1 и №3, а также воспитанники детских садов «Кораблик», «Малыш» и «Лукоморье».
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, с высокими результатами участников поздравил директор департамента по физической культуре и спорту Алексей Боженко. Он подчеркнул, что на прошлой неделе Южно-Сахалинск одержал победу во Всероссийском конкурсе «Семейная столица России». Почётный статус подтвердил лидерство областного центра в создании комфортной среды для семей и развитии спортивной инфраструктуры. Особенно ценно, когда движение ГТО становится семейной традицией: нередки случаи, когда бабушки и дедушки ведут за собой внуков, или ребёнок, получив первый заветный знак, вдохновляет родителей на регулярные тренировки.
Боженко обратился к активистам: «Одно дело просто пробежать дистанцию на уроке физкультуры, и совсем другое – выполнить норматив на заветный знак отличия. Это испытание на прочность, серьёзная ответственность и преодоление себя. Желаю каждому не останавливаться, переходить на следующие ступени и обязательно стремиться к золоту».
Своими впечатлениями поделился обладатель золотого знака, учащийся школы №1 Артём Карпенко: «Почувствовал себя по-настоящему сильным, ведь такую высокую награду вручают не каждому. Добиться успеха помогла спортивная гимнастика – она дала хорошую базу и выносливость. На тестировании тяжелее всего дались упражнения на гибкость и наклоны, зато отжимания выполнил на максимум. Здорово быть в отличной форме и подавать правильный спортивный пример сверстникам».
Среди тех, кто сделал первый шаг в движении ГТО, были и самые юные горожане. Воспитанник детского сада «Лукоморье» Дима Гаков пришёл на церемонию вместе с мамой Александрой. Она отмечает, что любовь к активному образу жизни сыну прививают с раннего детства: в детском саду регулярно проводят тренировки по бегу, лыжам и роликовым конькам, которые очень нравятся малышам.
«Испытываю гордость за сына: он проявил спортивный характер, – поделилась Александра. – Мы уже договорились, что на следующем возрастном этапе обязательно поборемся за высшую, золотую награду. Личный пример ребёнка вдохновил и меня: сейчас изучаю нормативы для своей ступени и тоже планирую выполнить комплекс. Радует, что наш Южно-Сахалинск развивается как спортивный город. Благодаря доступным секциям, социальному фитнесу и новым спортивным объектам у каждого жителя есть возможность заниматься физкультурой».
С начала года в Южно-Сахалинске к выполнению нормативов ГТО приступили почти две тысячи участников, из них 1358 человек уже получили знаки отличия. В спортивное движение активно включены школы и детские сады, также к тестированию всё чаще присоединяются трудовые коллективы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
15:43 16 Октября У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
Выбор редакции
- 09:29 Вчера Анивским школьникам показали как играть в гольф
- 17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
- 10:14 15 Октября Студенты Сахалинского техникума сервиса отшивают маскировочные костюмы для участников СВО
- 12:05 14 Октября Сахалинские каратисты взяли 7 золотых медалей на Кубке Покрышкина в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?