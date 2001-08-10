В Южно-Сахалинске завершается регистрация на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня – 19 октября – последний день регистрации на «Ночной забег К-70», который состоится 23 октября на трамплинном комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске.

Соревнования станут ярким завершением летнего бегового сезона в Сахалинской области. Участникам предстоит преодолеть дистанции в тёмное время суток, поднявшись по подсвеченному трамплину, покрытому специальной верёвочной сетью. Забег позволит проверить свои силы, испытать яркие эмоции и увидеть панораму Южно-Сахалинска с высоты птичьего полёта.

Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой соревнований можно по ссылке: https://myrace.info/events/2124.

К участию приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Программа соревнований включает масс-старт на дистанции 150 метров, личный зачёт на дистанции 300 метров и микст-эстафету на 300 метров. В состав эстафетной команды должны войти два мужчины и одна женщина.

Важное условие для участников – наличие перчаток, которые являются обязательным элементом экипировки, а также полис страхования от несчастных случаев.

После финиша гостей и спортсменов ждут розыгрыш призов, чай с угощениями и выступления музыкантов.

Не упустите возможность стать частью ночного спортивного шоу и завершить беговой сезон ярким стартом!

Программа соревнований:

18:30-19:30 – выдача номеров;

19:30-19:50 – официальная церемония открытия, общая разминка;

20:00 – массовый забег «Знакомство с трамплином»;

20:15 – старт первого забега мужчин и женщин старше 18 лет;

20:20 – старт эстафеты;

20:30-20:45– выступление кавер-группы;

20:50 – финальные забеги мужчин и женщин старше 18 лет;

21:10 – награждение победителей и призеров возрастной группы мужчин и женщин старше 18 лет;

21:30-21:50 – розыгрыш призов для участников забега (номер для розыгрыша соответствует нагрудному номеру);

21:50-22:30 – выступление кавер-группы;

22:30 – окончание программы.