В Южно-Сахалинске завершается регистрация на "Ночной забег К-70"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня – 19 октября – последний день регистрации на «Ночной забег К-70», который состоится 23 октября на трамплинном комплексе «Высота» в Южно-Сахалинске.
Соревнования станут ярким завершением летнего бегового сезона в Сахалинской области. Участникам предстоит преодолеть дистанции в тёмное время суток, поднявшись по подсвеченному трамплину, покрытому специальной верёвочной сетью. Забег позволит проверить свои силы, испытать яркие эмоции и увидеть панораму Южно-Сахалинска с высоты птичьего полёта.
Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой соревнований можно по ссылке: https://myrace.info/events/2124.
К участию приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Программа соревнований включает масс-старт на дистанции 150 метров, личный зачёт на дистанции 300 метров и микст-эстафету на 300 метров. В состав эстафетной команды должны войти два мужчины и одна женщина.
Важное условие для участников – наличие перчаток, которые являются обязательным элементом экипировки, а также полис страхования от несчастных случаев.
После финиша гостей и спортсменов ждут розыгрыш призов, чай с угощениями и выступления музыкантов.
Не упустите возможность стать частью ночного спортивного шоу и завершить беговой сезон ярким стартом!
Программа соревнований:
18:30-19:30 – выдача номеров;
19:30-19:50 – официальная церемония открытия, общая разминка;
20:00 – массовый забег «Знакомство с трамплином»;
20:15 – старт первого забега мужчин и женщин старше 18 лет;
20:20 – старт эстафеты;
20:30-20:45– выступление кавер-группы;
20:50 – финальные забеги мужчин и женщин старше 18 лет;
21:10 – награждение победителей и призеров возрастной группы мужчин и женщин старше 18 лет;
21:30-21:50 – розыгрыш призов для участников забега (номер для розыгрыша соответствует нагрудному номеру);
21:50-22:30 – выступление кавер-группы;
22:30 – окончание программы.
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