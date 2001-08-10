На Сахалине определили лидеров в синхронном плавании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 40 спортсменок продемонстрировали мастерство и грацию на областном первенстве по синхронному плаванию в Центре водных видов спорта «Волна».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, по итогам выступлений в «фигурах» (13–15 лет и до 13 лет) лучшими стали Олеся Дудырева и Таисия Лифантьева. Вторые места у Алины Сартмамбетовой и Анастасии Бережной. Почётные третьи – у Дарины Бабиной и Вероники Дударевой.

В дисциплине «соло» (13–15 лет и до 13 лет) Олеся Дудырева и Таисия Лифантьева завоевали золото. Серебро взяли Алина Сартмамбетова и Анастасия Бережная. Бронза у Златы Дударевой.

В «дуэте» (13–15 лет) победительницами стали Дарья Аменова и Дарина Бабина. В возрастной группе до 13 лет первые места у Вероники Дударевой, Маргариты Козловой и Дарьи Горфункель. Вторые места (до 13 лет) – у Анастасии Пастуховой и Евангелины Кудрявой.