Сахалинская область в десятый раз присоединилась ко всероссийскому дню бега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область присоединилась ко всероссийскому дню бега «Кросс нации. Легкоатлетическое событие в Южно-Сахалинске на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» собрало почти 1000 любителей бега. Мероприятие прошло по государственной программе «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

- От лица министерства спорта приветствую вас на самом масштабном забеге нашей страны «Кроссе нации». Это праздник спорта, здоровья и дружбы. Он объединяет людей разных возрастов. Сегодня на старт выйдут как профессиональные спортсмены, так и просто любители здорового образа жизни. Спорт делает всех нас сильнее. Желаю удачи на вашей спортивной дистанции и пусть у каждого будет свой яркий финиш! - напутствовала заместитель министра спорта островного региона Светлана Ходюш.

Сахалинцев ждали старты на 500 м, 1, 4, 6, 8 и 12 км.

- Ежегодно принимаю участие в «Кроссе нации», чтобы насладиться шикарной атмосферой. Бежалось достаточно легко, погода были просто отличной. Порадовало большое количество болельщиков и волонтеров, которые на протяжении всей трассы подбадривали спортсменов. Вновь получил большое удовольствие от спортивного общения, - отметил участник мероприятия Павел Бондаренко.

По итогам забегов первые места завоевали Ева Фурсова (500 м), Федор Ивлев (500 м), Алёна Сорокина (1 км), Леонид Завгородний (1 км), Сергей Тишкин (1 км), Алина Николова (2 км), Георгий Бутков (2 км), Полина Дубовкина (4 км), Дмитрий Соколов (4 км), Антон Чипизубов (4 км), Кира Рыкунова (6 км), Светлана Немынова (8 км), Артём Белов (8 км), Максим Петров (12 км) и Дина Габдуллина (4 км).

- Накануне принимала участие в чемпионате России по кроссу, где стала второй. Я из Нижнего Новгорода, но представляла Уфу. И решила задержаться на острове, чтобы пробежать «Кросс нации». Мне безумно понравилось, атмосфера настоящего спортивного праздника, без преувеличения. На профессиональных стартах чаще всего спортсмены молчаливы, угрюмы, полностью погружены в себя. А на таких мероприятиях ты испытываешь радость от улыбок вокруг. Это заряжает и расслабляет одновременно, - рассказала Дина Габдуллина.