Сахалин в третий раз примет Кубок и первенство России по кроссу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кубок и первенство России по кроссу пройдут 26 сентября на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф». Сахалин принимает эти соревнования в третий раз.
Сахалинцы и гости региона смогут посетить мероприятие и увидеть выступления более 100 сильнейших легкоатлетов из 11 регионов страны. Девушки и юноши до 16 и до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, женщины и мужчины определят лидеров в забегах на 1, 3 и 5 километров.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, парад открытия состоится в 11:45, церемония награждения – в 14:10. Вход свободный, приглашаются все желающие поболеть за участников.
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