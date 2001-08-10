Сахалинцев приглашают на турнир Профессиональной борцовской лиги PWL

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 сентября в Центре единоборств в Южно-Сахалинске состоится турнир Профессиональной борцовской лиги PWL. Соревнования пройдут в рамках всероссийского турнира по вольной борьбе на призы компании «Горняк-1». Начало – в 18:00.

Сахалинцы и гости региона могут увидеть поединки бесплатно. На ковёр выйдут сильнейшие борцы России и мира: чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы Ахмед Усманов, чемпион Европы и обладатель Кубка Хадарцевых Курбан Шираев, чемпион мира среди юниоров и участник Олимпийских игр Зелимхан Хаджиев, бронзовый призёр чемпионата Азии Мустафо Ахмедов, чемпион PWL Junior Махач Абдулаев, чемпион Северной Македонии Расул Шапиев и чемпион мира U17 Гусейн Исмаилов.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, турнир станет ярким событием для любителей борьбы. Вход свободный для всех желающих.